Алена Делона похоронят рядом с его собаками

Французский актер Ален Делон. Фото: Instagram/thierry_carpico

В воскресенье, 18 августа, скончался легендарный французский актер Ален Делон. Ему было 88 лет. Точная дата похорон не разглашается членами семьи, но стали известны некоторые подробности.

Об этом сообщает издание BFMTV.

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Французский актер будет похоронен в середине этой недели. Согласно завещанию, церемония прощания пройдет в его имении в коммуне Души, где Ален жил с 1970-х годов.

Похороны пройдут в часовне, возведенной на небольшом кладбище. Там Делон хоронил своих собак (35 домашних любимцев). При жизни Ален Делон выступал активным защитником прав животных. Публичная церемония прощания с легендой мирового кинематографа все же состоится, но позже. На нее смогут прийти коллеги актера и поклонники.

Последние годы актер Ален Делон страдал онкологией, болезнью Альцгеймера и прогрессирующей деменцией. Сыновья актера Энтони, Ален Фабьен настаивали на прекращении лечения, а дочь Анушка категорически была против. Из-за постоянных споров актера давно не показывали врачу.

Актерская карьера Алена Делона началась в 1957 году. Он дебютировал в фильме режиссера Ива Аллегре "Когда вмешивается женщина".

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