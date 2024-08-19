Алена Делона похоронят рядом с его собаками

Стали известны подробности похорон Алена Делона
В воскресенье, 18 августа, скончался легендарный французский актер Ален Делон. Ему было 88 лет. Точная дата похорон не разглашается членами семьи, но стали известны некоторые подробности.
Об этом сообщает издание BFMTV.
Детали похорон Алена Делона
Французский актер будет похоронен в середине этой недели. Согласно завещанию, церемония прощания пройдет в его имении в коммуне Души, где Ален жил с 1970-х годов.
Похороны пройдут в часовне, возведенной на небольшом кладбище. Там Делон хоронил своих собак (35 домашних любимцев). При жизни Ален Делон выступал активным защитником прав животных. Публичная церемония прощания с легендой мирового кинематографа все же состоится, но позже. На нее смогут прийти коллеги актера и поклонники.
Последние годы актер Ален Делон страдал онкологией, болезнью Альцгеймера и прогрессирующей деменцией. Сыновья актера Энтони, Ален Фабьен настаивали на прекращении лечения, а дочь Анушка категорически была против. Из-за постоянных споров актера давно не показывали врачу.
Актерская карьера Алена Делона началась в 1957 году. Он дебютировал в фильме режиссера Ива Аллегре "Когда вмешивается женщина".
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