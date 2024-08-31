Спокуслива Ніколь Кідман підкреслила мініатюрну талію корсетом на Венеційському кінофестивалі

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

У Венеції триває 81-й міжнародний кінофестиваль, який вже відвідали Анджеліна Джолі, Моніка Беллуччі та інші зірки. 57-річна Ніколь Кідман також прибула на фестиваль разом із колегою з фільму "Малишка" Антоніо Бандерасом.

Про це пише Daily Mail.

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Актриса з'явилася перед фотографами у чорній сукні Bottega Veneta та сонцезахисних окулярах, доповнивши образ високим хвостом. Пізніше зірка змінила образ на більш вишуканий — стильне вбрання з корсетом, який підкреслював її мініатюрну талію.

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Актор Антоніо Бандерас. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Кідман і Бандерас представляють у Венеції фільм "Малишка", де вони зіграли подружню пару. Сценаристом та режисером еротичного трилера стала нідерландська актриса Халіна Рейн. За сюжетом заміжня та успішна героїня Кідман заводить бурхливий роман зі своїм молодим підлеглим (Харріс Дікінсон). У недавньому інтерв'ю Vanity Fair Ніколь зізналася, що нервує через прем'єру і поки не наважилася подивитися фільм через велику кількість інтимних сцен.

Анджеліна Джолі змусила говорити ЗМІ про те що імовірно зустрічається з репером Akala. Пару запідозрили після того, як вони разом з'явилися у Венеції. Але друзі зірки ці чутки спростували. У репера є кохана, з якою Джолі давно товаришує. За його словами, їх поєднують спільні інтереси, тому вони досить часто спілкуються.

На Венеційському фестивалі буде присутній і колишній чоловік Джолі Бред Пітт. Проте експодружжя не зустрінеться, щоб цього уникнути, організатори склали розклад таким чином, щоби актори не співпали за годиною. Джолі залишила Венецію у четвер, тоді як Пітт прибуде на фестиваль лише в суботу.