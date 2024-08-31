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Соблазнительная Николь Кидман подчеркнула миниатюрную талию корсетом на Венецианском кинофестивале

31 августа 2024 07:37
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Соблазнительная Николь Кидман подчеркнула миниатюрную талию корсетом на Венецианском кинофестивале
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

В Венеции проходит 81-й международный кинофестиваль, который уже посетили Анджелина Джоли, Моника Беллуччи и другие звезды. 57-летняя Николь Кидман также прибыла на фестиваль вместе с коллегой по фильму "Малишка" Антонио Бандерасом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса предстала перед фотографами в черном платье Bottega Veneta и солнцезащитных очках, дополнив образ высоким хвостом. Позже звезда сменила образ на более изысканный — стильный наряд с корсетом, подчеркивающим ее миниатюрную талию.

 

Актриса Николь Кидман
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

Актриса Николь Кидман
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

Актер Антонио Бандерас
Актер Антонио Бандерас. Фото: Reuters

 

Актриса Николь Кидман
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

Актриса Николь Кидман
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

Кидман и Бандерас представляют в Венеции фильм "Малишка", где они сыграли супружескую пару. Сценаристом и режиссером эротического триллера стала нидерландская актриса Халина Рейн. По сюжету замужем и успешная героиня Кидман заводит бурный роман со своим молодым подчиненным (Харрис Дикинсон). В недавнем интервью Vanity Fair Николь призналась, что нервничает из-за премьеры и пока не решилась посмотреть фильм из-за большого количества интимных сцен.

Анджелина Джоли заставила говорить СМИ о том, что предположительно встречается с рэпером Akala. Пара заподозрена после того, как они вместе появились в Венеции. Но друзья звезды эти слухи опровергли. У рэпера есть любимая, с которой Джоли давно дружит. По его словам, их объединяют общие интересы, поэтому они достаточно часто общаются.

На Венецианском фестивале будет присутствовать и бывший супруг Джоли Брэд Питт. Однако экс-супруги не встретятся, чтобы этого избежать, организаторы составили расписание таким образом, чтобы актеры не совпали по времени. Джоли покинула Венецию в четверг, тогда как Питт прибудет на фестиваль только в субботу.

Венецианский кинофестиваль Николь Кидман зарубежные звезды звезды

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