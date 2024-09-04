Зірка реаліті Теммі Слейтон схудла на 200 кг

Американка Теммі Слейтон. Фото: instagram.com/queentammy86/

Зірка реаліті-шоу Теммі Слейтон пережила дивовижну трансформацію, втративши більше половини своєї ваги. Дівчина схудла з 325 кг до 98 кг.

Про це пише News 24.

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Теммі більшу частину свого життя боролася із зайвою вагою. Вона зізнається, що стала настільки одержима цифрою на вагах, що втратила себе.

"Я так зосередилася на тому, щоб схуднути, що забула, ким я була, і замість їжі почала вживати алкоголь. Згодом я порушувала свої правила і калорійною їжею, і спиртними напоями", — зізналась дівчина.

Теммі прославилася у 2020 році, коли разом зі своєю сестрою Емі знялася у власному телевізійному шоу "1000-кілограмові сестри".

На той час Теммі важила понад 325 кг, а Емі — 107 кг.

Відтоді вона кардинально змінила своє життя, але не без труднощів.

У 2021 році вона потрапила до лікарні з синдромом гіповентиляції при ожирінні — станом, який виникає, коли людина дихає з аномально повільною частотою.

Це призводить до того, що в організмі накопичується занадто багато вуглекислого газу, а в кров надходить недостатньо кисню. Жінка звернулася за допомогою до клініки для схуднення через свою харчову залежність.

Після того, як їй зробили операцію зі зниження ваги, Теммі веде здоровий спосіб життя.

Теммі Слейтон у 2021 році. Фото: instagram.com/queentammy86/

Теммі створила невелику фітнес-спільноту, члени якої підтримують і мотивують один одного. Вона регулярно ділиться своїми успіхами у схудненні в соціальних мережах.

На початку цього місяця вона опублікувала відео з подругами, які також змінили свої тіла. Теммі прагне використовувати свої соціальні мережі як позитивний простір, щоб ділитися своїм досвідом і надихати інших.

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