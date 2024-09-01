Наталка Карпа поділилася своїм рецептом схуднення

Понад 12 кілограмів за кілька місяців — Наталка Карпа розсекретила, як їй вдалося схуднути
Відома українська співачка Наталка Карпа помітно схудла після початку війни. Виконавиця зізналася, як їй вдалося позбавитися 12 кілограмів за доволі короткий проміжок часу.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "33 запитаннях від Люкс ФМ".
Наталка Карпа про схуднення
Співачка зізналася, що її вага кардинально знизилася через сильний стрес. На початку війни зірка дуже переживала за свого чоловіка Євгена Тєрєхова. Він військовослужбовець 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського і захищає нашу країну з 2014 року.
Карпа розповіла, що тоді за короткий проміжок часу вона помітно схудла на 12 кг.
"Я худну від стресу. Два роки тому мій чоловік якось мені його додав. Тоді я скинула 12 кілограмів. Це була шокова терапія, тому що я схудла за три-чотири місяці", — поділилася зірка.
Нагадаємо, сестру Брітні Спірс запідозрили у схудненні на пігулках. А також про свій раціон на схудненні розповів актор Юрій Ткач.
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