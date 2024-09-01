Наталка Карпа поділилася своїм рецептом схуднення

Українська співачка Наталка Карпа. Фото: скриншот YouTube

Відома українська співачка Наталка Карпа помітно схудла після початку війни. Виконавиця зізналася, як їй вдалося позбавитися 12 кілограмів за доволі короткий проміжок часу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "33 запитаннях від Люкс ФМ".

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Наталка Карпа про схуднення

Співачка зізналася, що її вага кардинально знизилася через сильний стрес. На початку війни зірка дуже переживала за свого чоловіка Євгена Тєрєхова. Він військовослужбовець 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського і захищає нашу країну з 2014 року.

Карпа розповіла, що тоді за короткий проміжок часу вона помітно схудла на 12 кг.

"Я худну від стресу. Два роки тому мій чоловік якось мені його додав. Тоді я скинула 12 кілограмів. Це була шокова терапія, тому що я схудла за три-чотири місяці", — поділилася зірка.

Українська співачка Наталка Карпа у 2021 році. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

Нагадаємо, сестру Брітні Спірс запідозрили у схудненні на пігулках. А також про свій раціон на схудненні розповів актор Юрій Ткач.