Наталья Карпа поделилась своим рецептом похудения

Украинская певица Наталья Карпа. Фото: скриншот YouTube

Известная украинская певица Наталья Карпа заметно похудела после начала войны. Исполнительница призналась, как ей удалось избавиться от 12 килограммов за довольно короткий промежуток времени.

Об этом она рассказала в интервью "33 вопроса от Люкс ФМ".

Читайте также:

Наталья Карпа о похудении

Певица призналась, что ее вес кардинально снизился из-за сильного стресса. В начале войны звезда очень переживала за своего мужа Евгения Терехова. Он военнослужащий 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского и защищает нашу страну с 2014 года.

Карпа рассказала, что тогда за короткое время она заметно похудела на 12 кг.

"Я худею от стресса. Два года назад мой муж как-то мне его добавил. Тогда я сбросила 12 килограммов. Это была шоковая терапия, потому что я похудела за три-четыре месяца", — поделилась звезда.

Украинская певица Наталья Карпа в 2021 году. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

Напомним, сестру Бритни Спирс заподозрили в похудении на таблетках. А также о своем рационе на похудении рассказал актер Юрий Ткач.