Наталья Карпа поделилась своим рецептом похудения

Более 12 килограммов за несколько месяцев — Наталья Карпа рассекретила, как ей удалось похудеть
Известная украинская певица Наталья Карпа заметно похудела после начала войны. Исполнительница призналась, как ей удалось избавиться от 12 килограммов за довольно короткий промежуток времени.
Об этом она рассказала в интервью "33 вопроса от Люкс ФМ".
Наталья Карпа о похудении
Певица призналась, что ее вес кардинально снизился из-за сильного стресса. В начале войны звезда очень переживала за своего мужа Евгения Терехова. Он военнослужащий 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского и защищает нашу страну с 2014 года.
Карпа рассказала, что тогда за короткое время она заметно похудела на 12 кг.
"Я худею от стресса. Два года назад мой муж как-то мне его добавил. Тогда я сбросила 12 килограммов. Это была шоковая терапия, потому что я похудела за три-четыре месяца", — поделилась звезда.
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