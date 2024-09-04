Звезда реалити Темми Слейтон похудела на 200 кг

Сбросила большую половину своего веса — звезда американского реалити-шоу удивила трансформацией
Звезда реалити-шоу Темми Слейтон пережила удивительную трансформацию, потеряв более половины своего веса. Девушка похудела с 325 до 98 кг.
Об этом пишет News 24.
Темми Слейтон похудела более чем на 200 кг
Тема большую часть своей жизни боролась с лишним весом. Она признается, что стала настолько одержима цифрой на весах, что потеряла себя.
"Я так сосредоточилась на том, чтобы похудеть, что забыла, кем я была, и вместо еды начала употреблять алкоголь. Впоследствии я нарушала свои правила и калорийной пищей, и спиртными напитками", — призналась девушка.
Темми прославилась в 2020 году, когда вместе со своей сестрой Эми снялась в собственном телевизионном шоу "1000-килограммовые сестры".
К этому времени Темми весила более 325 кг, а Эми – 107 кг.
С тех пор она кардинально изменила свою жизнь, но не без труда.
В 2021 году она попала в больницу с синдромом гиповентиляции при ожирении – состоянием, которое возникает, когда человек дышит с аномально медленной частотой.
Это приводит к тому, что в организме скапливается слишком много углекислого газа, а в кровь поступает недостаточно кислорода. Она обратилась за помощью в клинику для похудения из-за своей пищевой зависимости.
После того, как ей сделали операцию по снижению веса, она ведет здоровый образ жизни.
@tammy.l.slaton
#duet with @crazyredcarpets #transformation♬ BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
Темми создала небольшое фитнес-сообщество, члены которого поддерживают и мотивируют друг друга. Она регулярно делится своими успехами в похудении в социальных сетях.
В начале этого месяца она опубликовала видео с подругами, также изменившими свои тела. Темми стремится использовать свои социальные сети как положительное пространство, чтобы делиться своим опытом и вдохновлять других.
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