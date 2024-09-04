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Сбросила большую половину своего веса — звезда американского реалити-шоу удивила трансформацией

4 сентября 2024 16:25
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Звезда реалити Темми Слейтон похудела на 200 кг
Американка Темми Слэйтон. Фото: instagram.com/queentammy86/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда реалити-шоу Темми Слейтон пережила удивительную трансформацию, потеряв более половины своего веса. Девушка похудела с 325 до 98 кг.

Об этом пишет News 24.

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Тема большую часть своей жизни боролась с лишним весом. Она признается, что стала настолько одержима цифрой на весах, что потеряла себя.

"Я так сосредоточилась на том, чтобы похудеть, что забыла, кем я была, и вместо еды начала употреблять алкоголь. Впоследствии я нарушала свои правила и калорийной пищей, и спиртными напитками", — призналась девушка.

Темми прославилась в 2020 году, когда вместе со своей сестрой Эми снялась в собственном телевизионном шоу "1000-килограммовые сестры".

К этому времени Темми весила более 325 кг, а Эми – 107 кг.

С тех пор она кардинально изменила свою жизнь, но не без труда.

В 2021 году она попала в больницу с синдромом гиповентиляции при ожирении – состоянием, которое возникает, когда человек дышит с аномально медленной частотой.

Это приводит к тому, что в организме скапливается слишком много углекислого газа, а в кровь поступает недостаточно кислорода. Она обратилась за помощью в клинику для похудения из-за своей пищевой зависимости.

После того, как ей сделали операцию по снижению веса, она ведет здоровый образ жизни.

 

Сбросила большую половину своего веса - звезда американского реалити-шоу удивила трансформацией - фото 1
Темми Слейтон в 2021 году. Фото: instagram.com/queentammy86/

Темми создала небольшое фитнес-сообщество, члены которого поддерживают и мотивируют друг друга. Она регулярно делится своими успехами в похудении в социальных сетях.

В начале этого месяца она опубликовала видео с подругами, также изменившими свои тела. Темми стремится использовать свои социальные сети как положительное пространство, чтобы делиться своим опытом и вдохновлять других.

Напомним, сестру Бритни Спирс заподозрили в похудении на таблетках. А также о своем рационе на похудении рассказал актер Юрий Ткач.

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