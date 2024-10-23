Крістіна Агілера приголомшила звабливими формами після схуднення - фото

Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina

Співачка Крістіна Агілера захопила шанувальників новими світлинами. Зірка продемонструвала результати свого схуднення у пікантному вбранні.

Нові фото знаменитість опублікувала в Instagram.

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Співачка влаштувала вдома Гелловінську вечірку. Агілера прикрасила будинок тематичним декором і сама вбралася у стилі свята.

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina

Крістіна похизувалася ідеальною фігурою та пишним бюстом в обтислій помаранчевій сукні з вирізами. Співачка позувала на камеру у звабливих позах та млосно відводила погляд вбік.

Крістіна Агілера святкує Гелловін. Фото: instagram.com/xtina

Крістіна Агілера похизувалася фігурою. Фото: instagram.com/xtina

"Моя улюблена пора року", — коротко підписала світлини Агілера.

На одному з фото знаменитість також показалася зі своїм нареченим Меттом Ратлером. Пара позувала біля ялинки, прикрашеної в стилі Гелловіну.

Крістіна Агілера з нареченим Меттом Ратлером. Фото: instagram.com/xtina

У коментарях шанувальники захопилися спокусливим образом співачки та наробили їй компліментів.

"Справжня королева".

"Як можна бути такою "гарячою"?".

"Це вогонь! Ти просто неймовірна!".

"Маєш карколомний вигляд".

Крістіна Агілера після схуднення. Фото: instagram.com/xtina

Зазначимо, що раніше Агілера не раз стикалася із критикою через своє стрімке схуднення. Зірку навіть підозрювали у вживанні препарата для схуднення "Оземпік". Однак сама співачка запевняє, що не вдалася до таких дій, а схуднення — результат наполегливої праці.

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