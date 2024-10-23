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Схудла Крістіна Агілера похизувалася ідеальною фігурою в обтислій сукні

23 жовтня 2024 18:14
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Крістіна Агілера приголомшила звабливими формами після схуднення - фото
Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Співачка Крістіна Агілера захопила шанувальників новими світлинами. Зірка продемонструвала результати свого схуднення у пікантному вбранні. 

Нові фото знаменитість опублікувала в Instagram

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Співачка влаштувала вдома Гелловінську вечірку. Агілера прикрасила будинок тематичним декором і сама вбралася у стилі свята. 

Співачка Крістіна Агілера
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina

Крістіна похизувалася ідеальною фігурою та пишним бюстом в обтислій помаранчевій сукні з вирізами. Співачка позувала на камеру у звабливих позах та млосно відводила погляд вбік. 

Крістіна Агілера на нових фото
Крістіна Агілера святкує Гелловін. Фото: instagram.com/xtina
Крістіна Агілера похизувалася фігурою
Крістіна Агілера похизувалася фігурою. Фото: instagram.com/xtina

"Моя улюблена пора року", — коротко підписала світлини Агілера. 

На одному з фото знаменитість також показалася зі своїм нареченим Меттом Ратлером. Пара позувала біля ялинки, прикрашеної в стилі Гелловіну.

Крістіна Агілера з нареченим Меттом Ратлером
Крістіна Агілера з нареченим Меттом Ратлером. Фото: instagram.com/xtina

У коментарях шанувальники захопилися спокусливим образом співачки та наробили їй компліментів. 

"Справжня королева".

"Як можна бути такою "гарячою"?".

"Це вогонь! Ти просто неймовірна!".

"Маєш карколомний вигляд".

Крістіна Агілера після схуднення
Крістіна Агілера після схуднення. Фото: instagram.com/xtina

Зазначимо, що раніше Агілера не раз стикалася із критикою через своє стрімке схуднення. Зірку навіть підозрювали у вживанні препарата для схуднення "Оземпік". Однак сама співачка запевняє, що не вдалася до таких дій, а схуднення — результат наполегливої праці.

Раніше Вікторія Бекхем розсекретила продукт, який допомагає їй бути стрункою.

Також Даша Квіткова показала, як тримає своє тіло в формі після схуднення на 32 кілограми.

схуднення Крістіна Агілера закордонні зірки Гелловін співачка

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17:28 Десять тисяч доларів за інформацію — одесит намагався підкупити прикордонника

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