Крістіна Агілера приголомшила звабливими формами після схуднення - фото

Схудла Крістіна Агілера похизувалася ідеальною фігурою в обтислій сукні
Співачка Крістіна Агілера захопила шанувальників новими світлинами. Зірка продемонструвала результати свого схуднення у пікантному вбранні.
Нові фото знаменитість опублікувала в Instagram.
Крістіна Агілера блиснула формами після схуднення
Співачка влаштувала вдома Гелловінську вечірку. Агілера прикрасила будинок тематичним декором і сама вбралася у стилі свята.
Крістіна похизувалася ідеальною фігурою та пишним бюстом в обтислій помаранчевій сукні з вирізами. Співачка позувала на камеру у звабливих позах та млосно відводила погляд вбік.
"Моя улюблена пора року", — коротко підписала світлини Агілера.
На одному з фото знаменитість також показалася зі своїм нареченим Меттом Ратлером. Пара позувала біля ялинки, прикрашеної в стилі Гелловіну.
У коментарях шанувальники захопилися спокусливим образом співачки та наробили їй компліментів.
"Справжня королева".
"Як можна бути такою "гарячою"?".
"Це вогонь! Ти просто неймовірна!".
"Маєш карколомний вигляд".
Зазначимо, що раніше Агілера не раз стикалася із критикою через своє стрімке схуднення. Зірку навіть підозрювали у вживанні препарата для схуднення "Оземпік". Однак сама співачка запевняє, що не вдалася до таких дій, а схуднення — результат наполегливої праці.
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