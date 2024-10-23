Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Похудевшая Кристина Агилера похвасталась идеальной фигурой в облегающем платье arrow

Похудевшая Кристина Агилера похвасталась идеальной фигурой в облегающем платье

23 октября 2024 18:14
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Кристина Агилера ошеломила соблазнительными формами после похудения.
Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица Кристина Агилера очаровала поклонников новыми фотографиями. Звезда продемонстрировала результаты своего похудения в пикантном наряде.

Новые фото знаменитость опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Кристина Агилера сверкнула формами после похудения

Певица устроила дома хэллоуинскую вечеринку. Агилера украсила дом тематическим декором и сама нарядилась в стиле праздника.

Певица Кристина Агилера
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina

Кристина похвасталась идеальной фигурой и пышным бюстом в облегающем оранжевом платье с вырезами. Певица позировала на камеру в обольстительных позах и томно отводила взгляд в сторону.

Кристина Агилера на новых фото
Кристина Агилера празднует Хэллоуин. Фото: instagram.com/xtina
Кристина Агилера похвасталась фигурой
Кристина Агилера похвасталась фигурой. Фото: instagram.com/xtina

"Мое любимое время года", — коротко подписала фотографии Агилера.

На одном из фото знаменитость также показалась со своим женихом Мэттом Ратлером. Пара позировала возле елки, украшенной в стиле Хэллоуина.

Кристина Агилера с женихом Мэттом Ратлером
Кристина Агилера с женихом Мэттом Ратлером. Фото: instagram.com/xtina

В комментариях поклонники восхитились соблазнительным образом певицы и наделали ей комплиментов.

"Настоящая королева".

"Как можно быть такой "горячей"?".

"Это огонь! Ты просто невероятная!".

"У тебя головокружительный вид".

Кристина Агилера после похудения
Кристина Агилера после похудения. Фото: instagram.com/xtina

Отметим, что ранее Агилера не раз сталкивалась с критикой из-за своего стремительного похудения. Звезду даже подозревали в употреблении препарата для похудения "Оземпик". Однако сама певица уверяет, что не прибегла к таким действиям, а похудение — результат упорного труда.

Ранее Виктория Бекхэм рассекретила продукт, помогающий ей быть стройной.

Также Даша Квиткова показала, как держит свое тело в форме после похудения на 32 килограмма.

похудение Кристина Агилера зарубежные звезды Хэллоуин певица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

19:02 Украина рискует не получить 4 млрд евро выплат от ЕС — какая причина

18:58 Альтернатива Одессе — партнеры призывают Украину развивать другие пути экспорта

18:55 Третья штурмовая уничтожила вражескую ББМ и пушку на позициях оккупантов — видео

18:39 Выезд за границу временно непригодных — юристы назвали проблему

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

18:36 Польша посоветовала Германии отменить выплаты беженцам — что предлагают взамен

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

18:13 Проверенная схема — ловкий одессит выдурил сотни тысяч гривен у пенсионеров

18:10 В Институте демографии оценили мобилизационный ресурс в Украине

17:59 Украинский агроэкспорт вырос более чем на четверть — что известно

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

19:02 Украина рискует не получить 4 млрд евро выплат от ЕС — какая причина

18:58 Альтернатива Одессе — партнеры призывают Украину развивать другие пути экспорта

18:55 Третья штурмовая уничтожила вражескую ББМ и пушку на позициях оккупантов — видео

18:39 Выезд за границу временно непригодных — юристы назвали проблему

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

18:36 Польша посоветовала Германии отменить выплаты беженцам — что предлагают взамен

18:13 Проверенная схема — ловкий одессит выдурил сотни тысяч гривен у пенсионеров

18:10 В Институте демографии оценили мобилизационный ресурс в Украине

17:59 Украинский агроэкспорт вырос более чем на четверть — что известно

17:56 Ждать недолго — когда Франция передаст Украине истребители Mirage

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Text

06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают