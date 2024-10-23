Кристина Агилера ошеломила соблазнительными формами после похудения.

Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina

Певица Кристина Агилера очаровала поклонников новыми фотографиями. Звезда продемонстрировала результаты своего похудения в пикантном наряде.

Новые фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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Певица устроила дома хэллоуинскую вечеринку. Агилера украсила дом тематическим декором и сама нарядилась в стиле праздника.

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina

Кристина похвасталась идеальной фигурой и пышным бюстом в облегающем оранжевом платье с вырезами. Певица позировала на камеру в обольстительных позах и томно отводила взгляд в сторону.

Кристина Агилера празднует Хэллоуин. Фото: instagram.com/xtina

Кристина Агилера похвасталась фигурой. Фото: instagram.com/xtina

"Мое любимое время года", — коротко подписала фотографии Агилера.

На одном из фото знаменитость также показалась со своим женихом Мэттом Ратлером. Пара позировала возле елки, украшенной в стиле Хэллоуина.

Кристина Агилера с женихом Мэттом Ратлером. Фото: instagram.com/xtina

В комментариях поклонники восхитились соблазнительным образом певицы и наделали ей комплиментов.

"Настоящая королева".

"Как можно быть такой "горячей"?".

"Это огонь! Ты просто невероятная!".

"У тебя головокружительный вид".

Кристина Агилера после похудения. Фото: instagram.com/xtina

Отметим, что ранее Агилера не раз сталкивалась с критикой из-за своего стремительного похудения. Звезду даже подозревали в употреблении препарата для похудения "Оземпик". Однако сама певица уверяет, что не прибегла к таким действиям, а похудение — результат упорного труда.

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