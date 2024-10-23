Кристина Агилера ошеломила соблазнительными формами после похудения.

Похудевшая Кристина Агилера похвасталась идеальной фигурой в облегающем платье
Певица Кристина Агилера очаровала поклонников новыми фотографиями. Звезда продемонстрировала результаты своего похудения в пикантном наряде.
Новые фото знаменитость опубликовала в Instagram.
Кристина Агилера сверкнула формами после похудения
Певица устроила дома хэллоуинскую вечеринку. Агилера украсила дом тематическим декором и сама нарядилась в стиле праздника.
Кристина похвасталась идеальной фигурой и пышным бюстом в облегающем оранжевом платье с вырезами. Певица позировала на камеру в обольстительных позах и томно отводила взгляд в сторону.
"Мое любимое время года", — коротко подписала фотографии Агилера.
На одном из фото знаменитость также показалась со своим женихом Мэттом Ратлером. Пара позировала возле елки, украшенной в стиле Хэллоуина.
В комментариях поклонники восхитились соблазнительным образом певицы и наделали ей комплиментов.
"Настоящая королева".
"Как можно быть такой "горячей"?".
"Это огонь! Ты просто невероятная!".
"У тебя головокружительный вид".
Отметим, что ранее Агилера не раз сталкивалась с критикой из-за своего стремительного похудения. Звезду даже подозревали в употреблении препарата для похудения "Оземпик". Однако сама певица уверяет, что не прибегла к таким действиям, а похудение — результат упорного труда.
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