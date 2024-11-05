Келлі Осборн похизувалася стрункою фігурою

Британська співачка Келлі Осборн. Фото: Instagram/kellyosbourne

Британська співачка Келлі Осборн відсвяткувала свій 40-й день народження в Лос-Анджелесі. Помітно схудла зірка виглядала на вечірці приголомшливо.

Про це пише The Mirror US.

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На запальну вечірку з родиною та друзями, Келлі вдягла стильний корсет, який вдало підкреслив її тонку талію. Доповнила свій образ співачка чорним топом без бретелей, спідницею та підборами. Шию зірки прикрашало елегантне намисто із перлів.

У 2022 році Келлі народила сина Сідні, а вже за кілька місяців після пологів вона різко схудла, втративши 85 кілограмів. Зірка заперечує, що втратила вагу завдяки "Оземпіку", про не засуджує тих, хто робить такі ін'єкції.

Нагадаємо, нещодавно Хлої Кардаш'ян вперше розповіла, які ін'єкції краси робила. А також напівоголена Наталка Денисенко похизувалася фігурою у самому лише спідньому.