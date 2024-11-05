Келли Осборн похвасталась стройной фигурой

Британская певица Келли Осборн. Фото: Instagram/kellyosbourne

Британская певица Келли Осборн отметила свой 40-й день рождения в Лос-Анджелесе. Заметно похудевшая звезда выглядела на вечеринке потрясающе.

Об этом пишет The Mirror US.

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На зажигательную вечеринку с семьей и друзьями Келли надела стильный корсет, который удачно подчеркнул ее тонкую талию. Дополнила свой образ певица черным топом без бретелей, юбкой и каблуками. Шею звезды украшало элегантное ожерелье из жемчуга.

В 2022 году Келли родила сына Сидни, а уже через несколько месяцев после родов она резко похудела, потеряв 85 килограммов. Звезда отрицает, что потеряла вес благодаря "Оземпику", но не осуждает тех, кто делает такие инъекции.

Напомним, недавно Хлои Кардашьян впервые рассказала, какие инъекции красоты делала. А также полуобнаженная Наталья Денисенко похвасталась фигурой в самом нижнем.