Alyona Alyona скасувала концерти в Європі через проблеми зі здоров'ям

Реперка Alyona Alyona. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Бронзова призерка пісенного конкурсу Євробачення-2024 (спільно з Jerry Heil) реперка Alyona Alyona скасувала заплановані концерти. В 33-річної Альони Савраненко (справжнє ім’я артистки) проблеми зі здоров’ям.

Про це Alyona Alyona повідомила у своїх соцмережах.

Читайте також:

Alyona Alyona скасувала концерти через проблеми зі здоров’ям

За словами зірки Євробачення, на кожному своєму концерті вона прагне віддати всю сенергію, аби кожен з глядачів отримав цілий спектр емоцій. Alyona Alyona впевнена, що крутий концерт — це сукупність багатьох важливих факторів та процес підготовки.

Та інколи трапляються ситуації, які роблять неможливими провести це дійство таким, яким вона б хотіла, щоб воно було.

"Через ряд певних обставин зі здоров’ям, які стали на шляху нашої з вами зустрічі у європейських містах, я вимушена повідомити, що наразі ці концерти скасовані… Дуже сподіваюсь, що вже дуже скоро ми зустрінемось з вами і я зможу подарувати вам свою творчість і натхнення", — зауважила реперка.

Альона Савраненко мала виступити в містах Нідерландів, Німеччини та Польщі в жовтні. Саме на ці концерти не зможуть потрапити шанувальники співачки. Втім в профілі соцмереж вказано — північноамериканське турне відбудеться. Воно стартує 1 листопада в канадському Ванкувері.

"Іноді в житті складається все не так, як ми того хочемо. Проте таким чином доля завжди дає нам знак, що попереду на нас чекає щось велике і класне. Хай так і буде", — підсумувала Alyona Alyona.

Дати північноамериканського турне співачки Alyona Alyona. Фото:

Нагадаємо, раніше ми писали, чи гулятиме Alyona Alyona своє весілля під час війни. Також ми розповідали, що брат співачки Христини Соловій доєднався до лав ЗСУ.