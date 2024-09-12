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Скасувала всі концерти — Alyona Alyona пояснила своє рішення

12 вересня 2024 22:34
Віталій Ковальчук - Редактор
Alyona Alyona скасувала концерти в Європі через проблеми зі здоров'ям
Реперка Alyona Alyona. Фото: Instagram/alyona.alyona.official
Віталій Ковальчук - Редактор

Бронзова призерка пісенного конкурсу Євробачення-2024 (спільно з Jerry Heil) реперка Alyona Alyona скасувала заплановані концерти. В 33-річної Альони Савраненко (справжнє ім’я артистки) проблеми зі здоров’ям. 

Про це Alyona Alyona повідомила у своїх соцмережах

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Alyona Alyona скасувала концерти через проблеми зі здоров’ям

За словами зірки Євробачення, на кожному своєму концерті вона прагне віддати всю сенергію, аби кожен з глядачів отримав цілий спектр емоцій. Alyona Alyona впевнена, що крутий концерт — це сукупність багатьох важливих факторів та процес підготовки.

Та інколи трапляються ситуації, які роблять неможливими провести це дійство таким, яким вона б хотіла, щоб воно було.

"Через ряд певних обставин зі здоров’ям, які стали на шляху нашої з вами зустрічі у європейських містах, я вимушена повідомити, що наразі ці концерти скасовані… Дуже сподіваюсь, що вже дуже скоро ми зустрінемось з вами і я зможу подарувати вам свою творчість і натхнення", — зауважила реперка. 

Альона Савраненко мала виступити в містах Нідерландів, Німеччини та Польщі в жовтні. Саме на ці концерти не зможуть потрапити шанувальники співачки. Втім в профілі соцмереж вказано — північноамериканське турне відбудеться. Воно стартує 1 листопада в канадському Ванкувері. 

"Іноді в житті складається все не так, як ми того хочемо. Проте таким чином доля завжди дає нам знак, що попереду на нас чекає щось велике і класне. Хай так і буде", — підсумувала Alyona Alyona.

Концерти Савраненко
Дати північноамериканського турне співачки Alyona Alyona. Фото: 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи гулятиме Alyona Alyona своє весілля під час війни. Також ми розповідали, що брат співачки Христини Соловій доєднався до лав ЗСУ.

здоров'я концерт Alyona Alyona українські зірки співачка

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