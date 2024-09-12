Alyona Alyona отменила концерты в Европе из-за проблем со здоровьем

Рэпер Alyona Alyona. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Бронзовый призер песенного конкурса Евровидения-2024 (совместно с Jerry Heil) рэпер Alyona Alyona отменила запланированные концерты. У 33-летней Алены Савраненко (настоящее имя артистки) проблемы со здоровьем.

Об этом Alyona Alyona сообщила в своих соцсетях.

Читайте также:

Alyona Alyona отменила концерты из-за проблем со здоровьем

По словам звезды Евровидения, на каждом своем концерте она хочет отдать всю сенергию, чтобы каждый из зрителей получил целый спектр эмоций. Alyona Alyona уверена, что крутой концерт — это совокупность многих важных факторов и процесс подготовки.

Но иногда случаются ситуации, которые делают невозможными провести это действо таким, каким она хотела бы, чтобы оно было.

"Из-за ряда определенных обстоятельств со здоровьем, которые стали на пути нашей с вами встречи в европейских городах, я вынуждена сообщить, что эти концерты отменены... Очень надеюсь, что уже очень скоро мы встретимся с вами и я смогу подарить вам свое творчество и вдохновение", — отметила рэпер.

Алена Савраненко должна была выступить в городах Нидерландов, Германии и Польши в октябре. Именно на эти концерты не смогут попасть поклонники певицы. Впрочем, в профиле соцсетей указано — североамериканское турне состоится. Оно стартует 1 ноября в канадском Ванкувере.

"Иногда в жизни складывается все не так, как мы того хотим. Однако таким образом судьба всегда дает нам знак, что впереди нас ждет что-то большое и классное. Пусть так и будет", — подытожила Alyona Alyona.

Даты североамериканского турне певицы Alyona Alyona. Фото:

Напомним, ранее мы писали, будет ли Alyona гулять Alyona свою свадьбу во время войны. Также мы рассказывали, что брат певицы Христины Соловий присоединился к рядам ВСУ.