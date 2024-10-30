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Сини P. Diddy влаштували бійку на вечірці на честь Гелловіну

30 жовтня 2024 23:30
Ганна Корешкова - Редактор
Сини P. Diddy накинулись на Рей Джея
Репер P. Diddy. Фото: Reuters
Ганна Корешкова - Редактор

Екскоханий співачки Ріанни, репер Кріс Браун, розборонив бійку між синами P. Diddy і співаком Реєм Джеєм на вечірці на честь Гелловіну в Лос-Анджелесі. Джей нібито негативно висловлювався у бік їхнього батька.

Про це повідомляють джерела видання Page Six.

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Скандал із синами P. Diddy

Три сини P. Diddy — 33-річний Квінсі Браун, 30-річний Джастін Комбс і 26-річний Крістіан Комбс — вступили в бурхливу перепалку з колишнім актором Реєм Джеєм на вечірці генерального директора Unruly Agency Тари Електри на честь Гелловіну.

Джерела зазначають, що на вечірці панувала "весела атмосфера". Однак все змінилося після закінчення святкування, коли Рей Джей пішов на парковку разом з Ембер Роуз і своїм менеджером Девідом Вайнтраубом.

Сини P. Diddy побили співака
Джастін Комбс. Фото: instagram.com/princejdc/
Сини P. Diddy накинулись на відомого співака
Співак Рей Джей. Фото: instagram.com/rayj/

Зазначається, що сини P. Diddy оточили співака, бо були засмучені нещодавніми коментарями Рея про їхнього батька, який наразі очікує на засідання за звинуваченням у торгівлі людьми.

"Коли вечірка закінчилася, всі троє братів розмовляли з Реєм, а він ігнорував їх, бо був з Ембер", — розповіло джерело.

Сини P. Diddy нібито накинулися на Рея та почали бити в груди. Втім, репер Кріс Браун став свідком сварки та втрутившись, не дав конфлікту перерости в бійку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандалу з P. Diddy голлівудський актор Ештон Кутчер вперше вийшов у люди. Також ми розповідали, що американській співачці Тейлор Свіфт пригадали комплімент P. Diddy.

бійка закордонні зірки конфлікт P. Diddy діти

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