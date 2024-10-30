Сини P. Diddy накинулись на Рей Джея

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Екскоханий співачки Ріанни, репер Кріс Браун, розборонив бійку між синами P. Diddy і співаком Реєм Джеєм на вечірці на честь Гелловіну в Лос-Анджелесі. Джей нібито негативно висловлювався у бік їхнього батька.

Про це повідомляють джерела видання Page Six.

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Три сини P. Diddy — 33-річний Квінсі Браун, 30-річний Джастін Комбс і 26-річний Крістіан Комбс — вступили в бурхливу перепалку з колишнім актором Реєм Джеєм на вечірці генерального директора Unruly Agency Тари Електри на честь Гелловіну.

Джерела зазначають, що на вечірці панувала "весела атмосфера". Однак все змінилося після закінчення святкування, коли Рей Джей пішов на парковку разом з Ембер Роуз і своїм менеджером Девідом Вайнтраубом.

Джастін Комбс. Фото: instagram.com/princejdc/

Співак Рей Джей. Фото: instagram.com/rayj/

Зазначається, що сини P. Diddy оточили співака, бо були засмучені нещодавніми коментарями Рея про їхнього батька, який наразі очікує на засідання за звинуваченням у торгівлі людьми.

"Коли вечірка закінчилася, всі троє братів розмовляли з Реєм, а він ігнорував їх, бо був з Ембер", — розповіло джерело.

Сини P. Diddy нібито накинулися на Рея та почали бити в груди. Втім, репер Кріс Браун став свідком сварки та втрутившись, не дав конфлікту перерости в бійку.

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