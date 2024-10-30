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Сыновья P. Diddy устроили драку на вечеринке в честь Хэлловина

30 октября 2024 23:30
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Сыновья P. Diddy набросились на Рэй Джея
Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Бывший певицы Рианны, рэпер Крис Браун, разнял драку между сыновьями P. Diddy и певцом Рэем Джеем на вечеринке в честь Хэллоуина в Лос-Анджелесе. Джей якобы отрицательно выражался в сторону их отца.

Об этом сообщают источники издания Page Six.

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Три сына P. Diddy — 33-летний Квинси Браун, 30-летний Джастин Комбс и 26-летний Кристиан Комбс — вступили в бурную перепалку с бывшим актером Рэем Джеем на вечеринке генерального директора Unruly Agency Тары Электри на честь Хэлловина.

Источники отмечают, что на вечеринке царила "веселая атмосфера". Однако все изменилось после окончания празднования, когда Рэй Джей ушел на парковку вместе с Эмбер Роуз и своим менеджером Дэвидом Вайнтраубом.

Сыновья P. Diddy избили певца
Джастин Комбс. Фото: instagram.com/princejdc/
Сыновья P. Diddy набросились на известного певца
Певец Рэй Джей. Фото: instagram.com/rayj/

Отмечается, что сыновья P. Diddy окружили певца, потому что были огорчены недавними комментариями Рея об их отце, который ожидает заседания по обвинению в торговле людьми.

"Когда вечеринка закончилась, все трое братьев разговаривали с Рэем, а он игнорировал их, потому что был с Эмбер", — рассказал источник.

Сыновья P. Diddy якобы набросились на Рея и стали бить в грудь. Впрочем, репер Крис Браун стал свидетелем ссоры и вмешавшись, не дал конфликту перерасти в драку.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандала с P. Diddy голливудский актер Эштон Кутчер впервые вышел в люди. Также мы рассказывали, что американской певице Тейлор Свифт вспомнили комплимент P. Diddy.

драка зарубежные звезды конфликт P. Diddy дети

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