Син Тревіса Баркера оскандалився на вечірці в стилі P. Diddy - відео, фото

Лендон Баркер. Фото: instagram.com/landonasherbarker

Син американського репера Тревіса Баркера Лендон опинився в центрі скандалу. Молодий співак нарвався на хейт через відвідування вечірки в Лос-Анджелесі "в стилі P. Diddy".

Подробицями поділилося видання Page Six.

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Син Тревіса Баркера нарвався на критику через вечірку

landon barker’s 21st bday party. bottles of baby oil, obviously as a joke about the diddy situation. i think it’s insensitive and gross. pic.twitter.com/XR07dJCIjS — Z!☆ | Whiplash 🏁 (@Z3RRELLY) October 10, 2024

У середу пасинок світської левиці Кортні Кардаш'ян без зайвого галасу відсвяткував свій 21-й день народження у ресторані Nobu Malibu. Однак того ж вечора співак вирушив на ще одну вечірку, кадри з якої сколихнули мережу.

Друзі Баркера влаштували гучну тусовку, на якій вирішили пожартувати щодо секс-скандалу з репером P. Diddy. На відео, що з'явилися у мережі, молоді люди розважаються у білому одязі в оточені дівчат у мінісукнях. DJ вітав Лендона та його товариша з днем народження та закликав зал "відірватися як P. Diddy".

Лендон Баркер на скандальній вечірці. Фото: скриншот

Але найбільший резонанс викликало те, що у розпал свята офіціантки винесли до зали пляшки із дитячою олією, прикрашені вогниками. Це був прямий натяк на те, як в будинку P. Diddy знайшли тисячі таких пляшечок, які він вочевидь використовував під час секс-вечірок.

Кадри зі скандальної вечірки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, як Джастін Бібер відреагував на арешт P. Diddy, з яким мав тісні відносини.

Окрім того, адвокат Шона Комбса розповів про деталі перебування репера в ізоляторі.