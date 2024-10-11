Скандал з P. Diddy — як живе репер у в'язниці

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Адвокат скандального американського репера P. Diddy розповів, чим харчується музикант після арешту. В нього три прийоми їжі.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Життя P. Diddy у в'язниці

За словами юриста, репер починає свій день о 6 ранку зі сніданку, що складається з пластівців, фруктів і торта.

Обід в ізоляторі подається об 11 годині ранку і складається з основних страв, таких як гамбургери, запечена риба або тако з яловичиною. У вихідні дні ув'язнені можуть вибрати яєчню і печиво.

Після 16:00 P. Diddy вечеряє. Серед страв — курячі фахітас, макарони і ростбіф, а також "корисні для серця" і вегетаріанські страви, такі як сочевиця, тофу і запечені боби.

Репера годують тричі на день і доставляють їжу в його камеру. Йому дозволено лише одну годину відпочинку на день і три рази на тиждень він може приймати душ.

Наступне судове засідання по розгляду справи P. Diddy було призначено на 5 травня 2025 року.

Раніше ми писали, що американські музиканти Каньє Вест та Джастін Бібер роками натякали на злочини P. Diddy. Також ми розповідали, що з'явились деталі роману співачки Дженніфер Лопес та P. Diddy.