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Адвокат P. Diddy рассказал, чем кормят рэпера в изоляторе

11 октября 2024 23:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Скандал с P. Diddy – как живет рэпер в тюрьме
Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Адвокат скандального американского рэпера P. Diddy рассказал, чем питается музыкант после ареста. У него три приема пищи.

Об этом пишет Page Six.

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По словам юриста, рэпер начинает свой день в 6 утра с завтрака, состоящего из хлопьев, фруктов и торта.

Обед в изоляторе подается в 11 часов утра и состоит из основных блюд, таких как гамбургеры, запеченная рыба или тако с говядиной. В выходные дни заключенные могут выбрать яичницу и печенье.

После 16:00 P. Diddy ужинает. Среди блюд — куриные фахитас, макароны и ростбиф, а также "полезные для сердца" и вегетарианские блюда, такие как чечевица, тофу и запеченные бобы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Рэпера кормят трижды в день и доставляют еду в его камеру. Ему разрешен только один час отдыха в день и три раза в неделю он может принимать душ.

Следующее судебное заседание по рассмотрению дела P. Diddy было назначено на 5 мая 2025 года.

Ранее мы писали, что американские музыканты Канье Вест и Джастин Бибер намекали годами на преступления P. Diddy. Также мы рассказывали, что появились детали романа певицы Дженнифер Лопес и P. Diddy.

скандал еда тюрьма зарубежные звезды P. Diddy

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