Сын Тревиса Баркера оскандалился на вечеринке в стиле P. Diddy — видео, фото

Лэндон Баркер. Фото: instagram.com/landonasherbarker

Сын американского рэпера Тревиса Баркера Лэндона оказался в центре скандала. Молодой певец нарвался на хейт из-за посещения вечеринки в Лос-Анджелесе "в стиле P. Diddy".

Подробностями поделилось издание Page Six.

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Сын Тревиса Баркера нарвался на критику из-за вечеринки

landon barker's 21st bday party. bottles of baby oil, obviously as joke o diddy situation. и think it's insensitive and gross. pic.twitter.com/XR07dJCIjS – Z!☆ | Whiplash 🏁 (@Z3RRELLY) октябрь 10, 2024

В среду пасынок светской львицы Кортни Кардашьян без лишней шумихи отпраздновал свой 21-й день рождения в ресторане Nobu Malibu. Однако в тот же вечер певец отправился на еще одну вечеринку, кадры которой всколыхнули сеть.

Друзья Баркера устроили громкую тусовку, на которой решили пошутить по поводу секс-скандала с рэпером P. Diddy. На видео, появившимся в сети, молодые люди развлекаются в белой одежде в окруженных девушек в мини-платьях. DJ поздравил Лэндона и его товарища с днем рождения и призвал зал "оторваться как P. Diddy".

Лэндон Баркер на скандальной вечеринке. Фото: скриншот

Но самый большой резонанс вызвало то, что в разгар праздника официантки вынесли в зал бутылки с детским маслом, украшенные огоньками. Это был прямой намек на то, как в доме P. Diddy нашли тысячи таких бутылочек, которые он явно использовал во время секс-вечеринок.

Кадры из скандальной вечеринки. Фото: скриншот

Напомним, недавно стало известно, как Джастин Бибер отреагировал на арест P. Diddy, с которым имел тесные отношения.

Кроме того, адвокат Шона Комбса рассказал о деталях пребывания рэпера в изоляторе.