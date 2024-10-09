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Школа, дружба і перше кохання — найкращі серіали про життя підлітків

9 жовтня 2024 16:20
Микита Шевченко - Редактор
Найкращі серіали про підлітків — що подивитися
Фрагмент з комедійного драматичного серіалу "Фріридж". Фото: скриншот з YouTube
Микита Шевченко - Редактор

Підлітковий вік — це завжди про шкільні моменти, перше кохання, проблеми в стосунках з батьками і складний характер. Ми пропонуємо вам переглянути найкращі серіали про дорослішання підлітків, в яких поєднується романтика, комедія і, звісно ж, драма.

Новини.LIVE ділиться добіркою таких телесеріалів.

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Серіали про підлітків, які захоплюють з першої хвилини

Моє життя з Волтерами (2023 рік)

Підліткова мелодрама розповідає нам про дівчинку, яка через трагедію переїжджає до маленького містечка у велику родину своєї опікунки, де серед десятьох дітей лише одна дівчинка. Підліток мріє потрапити до Принстонського університету, однак, на її шляху до мрії виникають несподівані почуття одразу до двох братів. 

Сериал "Моя жизнь с мальчиками Уолтер"
Фрагмент з мелодрами "Моє життя з Волтерами". Фото: скриншот з YouTube

Літо, коли я стала привабливою (2022 рік)

Романтичний драматичний телесеріал описує життя дівчинки-підлітка, яка щоліта разом зі своїми рідними вирушала до пляжного будиночка до жінки з двома синами. Все життя діти дружили між собою і здавалися рідними, однак, одного разу між ними виникають почуття, тому дівчині потрібно обрати, з ким з двох братів вона буде зустрічатися.

Сериал "Этим летом я стала красивой"
Кадр з драматичного серіалу "Літо, коли я стала привабливою". Фото: скриншот з YouTube

Я ніколи не… (2020 рік)

Американська драма від Netflix розповідає глядачам про дівчину-підлітка, яка втратила батька і намагається пройти всі випробування, які виникають на її шляху. Зокрема, героїні потрібно добре влаштуватися в шкільному колективі та знайти спільну мову з однокласниками.

Сериал "Я никогда не..."
Фрагмент з драми "Я ніколи не...". Фото: скриншот з YouTube

Фріридж (2023 рік)

Американський комедійно-драматичний телесеріал описує життя чотирьох друзів, які одного разу знаходять дуже дивну коробку. Впродовж серіалу група підлітків намагається зняти всі прокляття, адже вважають, що вони з’явилися саме від цієї коробки. 

Сериал "Фриридж"
Кадр з телесеріалу "Фріридж". Фото: скриншот з YouTube

Шкільні духи (2023 рік)

Підлітковий драматичний телесеріал з надприродним сюжетом розповідає нам про дівчину, яка після смерті опиняється в потойбіччі. Там підліток знайомиться з молодими привидами, намагається звикнути до того, що її друзі ігнорують її, і хоче навіть розкрити своє вбивство.

Сериал "Школьные духи"
Кадр з драматичного серіалу "Шкільні духи". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які культові телесеріали про відьом можна подивитися. 

Раніше ми розповідали про те, які серіали маловідомі, але дуже захоплюючі. 

Також ми повідомляли про те, які серіали на реальних подіях можна подивитися в компанії друзів.

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