Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Школа, дружба и первая любовь — самые лучшие сериалы о жизни подростков arrow

Школа, дружба и первая любовь — самые лучшие сериалы о жизни подростков

9 октября 2024 16:20
Никита Шевченко - Редактор
Самые лучшие сериалы о подростках — что посмотреть
Фрагмент из комедийного драматического сериала "Фриридж". Фото: скриншот с YouTube
Никита Шевченко - Редактор

Подростковый возраст — это всегда о школьных моментах, первой любви, проблемах в отношениях с родителями и сложном характере. Мы предлагаем вам посмотреть самые лучшие сериалы о взрослении подростков, в которых сочетается романтика, комедия и, конечно же, драма.

Новини.LIVE делится подборкой таких телесериалов.

Читайте также:

Сериалы о подростках, увлекающие с первой минуты

Моя жизнь с мальчиками Уолтер (2023 год)

Подростковая мелодрама рассказывает нам о девочке, которая из-за трагедии переезжает в маленький городок в большую семью своего опекуна, где среди десяти детей только одна девочка. Подросток мечтает попасть в Принстонский университет, однако, на пути к мечте возникают неожиданные чувства сразу к двум братьям.

Сериал "Моя жизнь с мальчиками Уолтер"
Фрагмент с мелодрамы "Моя жизнь с мальчиками Уолтер". Фото: скриншот с YouTube

Этим летом я стала красивой (2022 год)

Романтический драматический телесериал описывает жизнь девочки-подростка, которая каждое лето вместе со своими родными отправлялась в пляжный домик к женщине с двумя сыновьями. Всю жизнь дети дружили между собой и казались родными, однако, однажды между ними возникают чувства, поэтому девочке нужно выбрать, с кем из двух братьев она будет встречаться.

Сериал "Этим летом я стала красивой"
Кадр из драматического сериала "Этим летом я стала красивой". Фото: скриншот с YouTube

Я никогда не… (2020 год)

Американская драма от Netflix рассказывает зрителям о девушке-подростке, которая потеряла отца и пытается пройти все испытания, возникающие на ее пути. В частности, героини нужно хорошо устроиться в школьном коллективе и найти общий язык с одноклассниками.

Сериал "Я никогда не..."
Фрагмент из драмы "Я никогда не...". Фото: скриншот с YouTube

Фриридж (2023 год)

Американский комедийно-драматический телесериал описывает жизнь четырех друзей, которые однажды находят очень странную коробку. На протяжении сериала группа подростков пытается снять все проклятия, поскольку считают, что они появились именно от этой коробки.

Сериал "Фриридж"
Кадр из телесериала "Фриридж". Фото: скриншот с YouTube

Школьные духи (2023 год)

Подростковый драматический телесериал со сверхъестественным сюжетом рассказывает нам о девушке, которая после смерти оказывается в потустороннем мире. Там подросток знакомится с молодыми привидениями, пытается свыкнуться с тем, что ее друзья игнорируют ее, и хочет даже раскрыть свое убийство.

Сериал "Школьные духи"
Кадр из драматического сериала "Школьные духи". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие культовые телесериалы о ведьмах можно посмотреть.

Раньше мы рассказывали о том, какие сериалы малоизвестные, но очень увлекательные.

Также мы сообщали о том, какие сериалы на реальных событиях можно посмотреть в компании друзей.

подростки кино сериал фильм ТОП-5

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:06 Мина в метро Киева — СМИ опровергли информацию и назвали найденный предмет

17:00 Прямая мобилизация без участия ТЦК — что известно

16:45 Внимательнее за рулем — какие сюрпризы готовит погода на завтра в Одессе

16:39 В Киеве закрыли станцию метро Днепр — в сети пишут о мине в вагоне

16:34 Литва выделила Украине новый пакет помощи — куда направят средства

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

16:32 В ЦПД отреагировали на фейк россиян о якобы исчезновении бригады ВСУ на фронте

16:21 Украина на грани госпереворота из-за возможного соглашения с Россией, — Forbes

16:16 Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии — о чем договорились

16:05 В Киевской области полицейский застрелил 23-летнего парня — что случилось

15:56 Военного из Одесчины, публично ушедшего в СОЧ, задержали — что ему угрожает

17:06 Мина в метро Киева — СМИ опровергли информацию и назвали найденный предмет

17:00 Прямая мобилизация без участия ТЦК — что известно

16:45 Внимательнее за рулем — какие сюрпризы готовит погода на завтра в Одессе

16:39 В Киеве закрыли станцию метро Днепр — в сети пишут о мине в вагоне

16:34 Литва выделила Украине новый пакет помощи — куда направят средства

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

16:32 В ЦПД отреагировали на фейк россиян о якобы исчезновении бригады ВСУ на фронте

16:21 Украина на грани госпереворота из-за возможного соглашения с Россией, — Forbes

16:16 Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии — о чем договорились

16:05 В Киевской области полицейский застрелил 23-летнего парня — что случилось

15:56 Военного из Одесчины, публично ушедшего в СОЧ, задержали — что ему угрожает

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке