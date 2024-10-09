Самые лучшие сериалы о подростках — что посмотреть

Фрагмент из комедийного драматического сериала "Фриридж". Фото: скриншот с YouTube

Подростковый возраст — это всегда о школьных моментах, первой любви, проблемах в отношениях с родителями и сложном характере. Мы предлагаем вам посмотреть самые лучшие сериалы о взрослении подростков, в которых сочетается романтика, комедия и, конечно же, драма.

Новини.LIVE делится подборкой таких телесериалов.

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Моя жизнь с мальчиками Уолтер (2023 год)

Подростковая мелодрама рассказывает нам о девочке, которая из-за трагедии переезжает в маленький городок в большую семью своего опекуна, где среди десяти детей только одна девочка. Подросток мечтает попасть в Принстонский университет, однако, на пути к мечте возникают неожиданные чувства сразу к двум братьям.

Фрагмент с мелодрамы "Моя жизнь с мальчиками Уолтер". Фото: скриншот с YouTube

Этим летом я стала красивой (2022 год)

Романтический драматический телесериал описывает жизнь девочки-подростка, которая каждое лето вместе со своими родными отправлялась в пляжный домик к женщине с двумя сыновьями. Всю жизнь дети дружили между собой и казались родными, однако, однажды между ними возникают чувства, поэтому девочке нужно выбрать, с кем из двух братьев она будет встречаться.

Кадр из драматического сериала "Этим летом я стала красивой". Фото: скриншот с YouTube

Я никогда не… (2020 год)

Американская драма от Netflix рассказывает зрителям о девушке-подростке, которая потеряла отца и пытается пройти все испытания, возникающие на ее пути. В частности, героини нужно хорошо устроиться в школьном коллективе и найти общий язык с одноклассниками.

Фрагмент из драмы "Я никогда не...". Фото: скриншот с YouTube

Фриридж (2023 год)

Американский комедийно-драматический телесериал описывает жизнь четырех друзей, которые однажды находят очень странную коробку. На протяжении сериала группа подростков пытается снять все проклятия, поскольку считают, что они появились именно от этой коробки.

Кадр из телесериала "Фриридж". Фото: скриншот с YouTube

Школьные духи (2023 год)

Подростковый драматический телесериал со сверхъестественным сюжетом рассказывает нам о девушке, которая после смерти оказывается в потустороннем мире. Там подросток знакомится с молодыми привидениями, пытается свыкнуться с тем, что ее друзья игнорируют ее, и хочет даже раскрыть свое убийство.

Кадр из драматического сериала "Школьные духи". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие культовые телесериалы о ведьмах можно посмотреть.

Раньше мы рассказывали о том, какие сериалы малоизвестные, но очень увлекательные.

Также мы сообщали о том, какие сериалы на реальных событиях можно посмотреть в компании друзей.