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Інтрига, плітки і розслідування — найцікавіші детективні серіали на вечір

8 жовтня 2024 18:30
Микита Шевченко - Редактор
Найкращі детективні серіали, які інтригують — що подивитися
Стів Мартін, Селена Гомес і Мартін Шорт в американській детективній комедії "Убивства в одній будівлі". Фото: Daily Express
Микита Шевченко - Редактор

Добірка найцікавіших детективних телесеріалів, які тримають у напрузі з першої до останньої хвилини. Проведіть своє дозвілля після важкого робочого дня за переглядом найзахопливіших картин жанру детектив, які точно не залишать вас байдужими.

Новини.LIVE розповідає про ці серіали.

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Серіали жанру детектив, які варто переглянути

За межами раю (2023 рік)

Детективний телесеріал розповідає нам про інспектора, який заради шлюбу зі своєю коханою їде з мальовничого острова і потрапляє в її рідне місто. Там жінка хоче відкрити свій ресторан, а інспектор починає працювати детективом, але недовго триває його радість. На його шляху виникають різні важкі злочини, які йому доведеться розкривати.

Сериал "Смерть не в раю"
Сцена з детективного серіалу "За межами раю". Фото: The Sun

Дільничний з ДВРЗ (2020 рік)

Український детективний телесеріал з нотами комедії розповідає про опера, якого понизили до звичайного дільничного в районі ДВРЗ через гучний скандал. Спочатку герой налаштований доволі оптимістично, але потім він дізнається про те, що на районі господарює кримінальна банда, з якою дільничний починає боротися.

Сериал "Участковый с ДВРЗ"
В'ячеслав Довженко в серіалі "Дільничний з ДВРЗ". Фото: скриншот з YouTube

Постоялець з космосу (2021 рік)

Американський фантастичний телесеріал розповідає глядачам про прибульця, який потрапляє на Землю, щоб знищити людство. Однак, корабель позаземної істоти руйнується, а сам прибулець вселяється в тіло доктора Гаррі Вандершпігеля. Але проблема — позаземна істота геть не розуміє людської мови.

Сериал "Засланец из космоса"
Кадр з фантастичного телесеріалу "Постоялець з космосу". Фото: скриншот з YouTube

Убивства в одній будівлі (2021 рік)

Американська детективна комедія описує вбивство чоловіка в розкішній багатоповерхівці на Мангеттені. Три сусіди, які є затятими прихильниками детективних подкастів, вирішують дізнатися причини вбивства людини. У команді три різні людини — колишній відомий актор, театральний режисер на пенсії і молода художниця, яка, виявляється, дещо приховує.

Сериал "Убийства в одном здании"
Фрагмент з комедії "Убивства в одній будівлі". Фото: Daily Mail

Ясновидець (2006 рік)

Телесеріал, який поєднує в собі детектив, драму і комедію, розповідає нам про унікальну людину з ейдетичною пам’яттю. Коли герой бачить сюжет про грабіжництво, він пропонує правоохоронцям свою допомогу, але начальниця вважає, що він причетний до пограбування. І тоді герой видає себе за екстрасенса. Що ж, подивимося, до чого це призведе.

Сериал "Ясновидец"
Сцена з серіалу "Ясновидець". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які маловідомі телесеріали можна подивитися ввечері. 

Раніше ми розповідали про те, які серіали на реальних подіях можна подивитися на дозвіллі. 

Також ми повідомляли про те, які міні-серіали вважаються найзахопливішими.

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