Найкращі детективні серіали, які інтригують — що подивитися

Стів Мартін, Селена Гомес і Мартін Шорт в американській детективній комедії "Убивства в одній будівлі". Фото: Daily Express

Добірка найцікавіших детективних телесеріалів, які тримають у напрузі з першої до останньої хвилини. Проведіть своє дозвілля після важкого робочого дня за переглядом найзахопливіших картин жанру детектив, які точно не залишать вас байдужими.

Новини.LIVE розповідає про ці серіали.

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За межами раю (2023 рік)

Детективний телесеріал розповідає нам про інспектора, який заради шлюбу зі своєю коханою їде з мальовничого острова і потрапляє в її рідне місто. Там жінка хоче відкрити свій ресторан, а інспектор починає працювати детективом, але недовго триває його радість. На його шляху виникають різні важкі злочини, які йому доведеться розкривати.

Сцена з детективного серіалу "За межами раю". Фото: The Sun

Дільничний з ДВРЗ (2020 рік)

Український детективний телесеріал з нотами комедії розповідає про опера, якого понизили до звичайного дільничного в районі ДВРЗ через гучний скандал. Спочатку герой налаштований доволі оптимістично, але потім він дізнається про те, що на районі господарює кримінальна банда, з якою дільничний починає боротися.

В'ячеслав Довженко в серіалі "Дільничний з ДВРЗ". Фото: скриншот з YouTube

Постоялець з космосу (2021 рік)

Американський фантастичний телесеріал розповідає глядачам про прибульця, який потрапляє на Землю, щоб знищити людство. Однак, корабель позаземної істоти руйнується, а сам прибулець вселяється в тіло доктора Гаррі Вандершпігеля. Але проблема — позаземна істота геть не розуміє людської мови.

Кадр з фантастичного телесеріалу "Постоялець з космосу". Фото: скриншот з YouTube

Убивства в одній будівлі (2021 рік)

Американська детективна комедія описує вбивство чоловіка в розкішній багатоповерхівці на Мангеттені. Три сусіди, які є затятими прихильниками детективних подкастів, вирішують дізнатися причини вбивства людини. У команді три різні людини — колишній відомий актор, театральний режисер на пенсії і молода художниця, яка, виявляється, дещо приховує.

Фрагмент з комедії "Убивства в одній будівлі". Фото: Daily Mail

Ясновидець (2006 рік)

Телесеріал, який поєднує в собі детектив, драму і комедію, розповідає нам про унікальну людину з ейдетичною пам’яттю. Коли герой бачить сюжет про грабіжництво, він пропонує правоохоронцям свою допомогу, але начальниця вважає, що він причетний до пограбування. І тоді герой видає себе за екстрасенса. Що ж, подивимося, до чого це призведе.

Сцена з серіалу "Ясновидець". Фото: Pinterest

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