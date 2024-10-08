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Интрига, сплетни и расследования — самые интересные детективные сериалы на вечер

8 октября 2024 18:30
Никита Шевченко - Редактор
Самые лучшие детективные сериалы, которые интригуют — что посмотреть
Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт в американской детективной комедии "Убийства в одном здании". Фото: Daily Express
Никита Шевченко - Редактор

Подборка интересных детективных телесериалов, которые держат в напряжении с первой до последней минуты. Проведите свой досуг после тяжелого рабочего дня за просмотром самых увлекательных картин жанра детектив, которые точно не оставят вас равнодушными.

Новини.LIVE рассказывает об этих сериалах.

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Сериалы жанра детектив, которые стоит посмотреть

Смерть не в раю (2023 год)

Детективный телесериал рассказывает нам об инспекторе, который ради брака со своей любимой уезжает с живописного острова и попадает в ее родной город. Там женщина хочет открыть ресторан, а инспектор начинает работать детективом, но недолго продолжается его радость. На его пути возникают разные тяжелые преступления, которые ему придется раскрывать.

Сериал "Смерть не в раю"
Сцена из детективного сериала "Смерть не в раю". Фото: The Sun

Участковый с ДВРЗ (2020 год)

Украинский детективный телесериал с нотами комедии рассказывает об опере, которого понизили до обычного участкового в районе ДВРЗ из-за громкого скандала. Сначала герой настроен довольно оптимистично, но потом узнает о том, что на районе хозяйничает криминальная банда, с которой участковый начинает бороться.

Сериал "Участковый с ДВРЗ"
Вячеслав Довженко в сериале "Участковый с ДВРЗ". Фото: скриншот с YouTube

Постоялец из космоса (2021 год)

Американский фантастический телесериал рассказывает зрителям о пришельце, который попадает на Землю, чтобы уничтожить человечество. Однако, корабль внеземного существа разрушается, а сам пришелец вселяется в тело доктора Гарри Вандершпигеля. Но проблема — внеземное существо не понимает человеческого языка.

Сериал "Засланец из космоса"
Кадр из фантастического телесериала "Постоялец из космоса". Фото: скриншот с YouTube

Убийства в одном здании (2021 год)

Американская детективная комедия описывает убийство мужчины в роскошной многоэтажке на Манхэттене. Три соседа, которые являются ярыми поклонниками детективных подкастов, решают узнать причины убийства человека. В команде три разных человека — бывший известный актер, театральный режиссер на пенсии и молодая художница, которая, оказывается, кое-что скрывает.

Сериал "Убийства в одном здании"
Фрагмент из комедии "Убийства в одном здании". Фото: Daily Mail

Ясновидец (2006 год)

Телесериал, сочетающий в себе детектив, драму и комедию, рассказывает нам об уникальном человеке с эйдетической памятью. Когда герой видит сюжет о грабительстве, он предлагает правоохранителям свою помощь, но начальница считает, что он причастен к ограблению. И тогда герой выдает себя за экстрасенса. Что ж, посмотрим, к чему это приведет.

Сериал "Ясновидец"
Сцена из сериала "Ясновидец". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие малоизвестные сериалы можно посмотреть вечером.

Раньше мы рассказывали о том, какие сериалы на реальных событиях можно посмотреть на досуге.

Также мы сообщали о том, какие мини-сериалы считаются самыми увлекательными.

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