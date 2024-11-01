Вечірка Гайді Клум — костюми зірок

Щорічна вечірка Гайді Клум присвячена Гелловіну — образи зірок
1 листопада 2024 12:15
Модель Гайді Клум та її коханий на вечірці. Фото: Reuters
Щороку, починаючи з 2000-го, модель Гайді Клум влаштовує свою знамениту вечірку на Гелловін. Цього року захід відвідало багато зірок у цікавих образах.
Редакція Новини.LIVE покаже читачам найкращі костюми цього року.
Читайте також:
Вечірка Гайді Клум
Співачка Ніколь Шерзінгер
Актор Чейз Стоукс і співачка Келсі Баллеріні
Діджей Questlove
Модель Хейлі Каліл
Модель Алексіна Грем
Акторка Ларсен Томпсон
Візажист Джей Мануэль
Нагадаємо, американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян перевтілилася в алігатора-альбіноса. А також співачка Селена Гомес разом з коханим перевтілилася в героїню фентезі Тіма Бартона "Аліса в країні чудес".
Читайте Новини.LIVE!