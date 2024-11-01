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Щорічна вечірка Гайді Клум присвячена Гелловіну — образи зірок

1 листопада 2024 12:15
Ганна Корешкова - Редактор
Вечірка Гайді Клум — костюми зірок
Модель Гайді Клум та її коханий на вечірці. Фото: Reuters
Ганна Корешкова - Редактор

Щороку, починаючи з 2000-го, модель Гайді Клум влаштовує свою знамениту вечірку на Гелловін. Цього року захід відвідало багато зірок у цікавих образах.

Редакція Новини.LIVE покаже читачам найкращі костюми цього року.

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Нагадаємо, американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян перевтілилася в алігатора-альбіноса. А також співачка Селена Гомес разом з коханим перевтілилася в героїню фентезі Тіма Бартона "Аліса в країні чудес".

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