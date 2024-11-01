Вечірка Гайді Клум — костюми зірок

Модель Гайді Клум та її коханий на вечірці. Фото: Reuters

Щороку, починаючи з 2000-го, модель Гайді Клум влаштовує свою знамениту вечірку на Гелловін. Цього року захід відвідало багато зірок у цікавих образах.

Редакція Новини.LIVE покаже читачам найкращі костюми цього року.

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