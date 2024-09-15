Гайді Клум прийшла на вечірку у леопардовому міні на голе тіло

Модель Гайді Клум. Фото: Reuters

У Західному Голлівуді в п'ятницю відбулася п'ята щорічна вечірка для номінантів на премію "Еммі", яку організувала профспілка акторів SAG-AFTRA спільно з журналом The Hollywood Reporter. Захід відвідало багато зірок, серед них — 51-річна супермодель Гайді Клум, що прийшла в яскравій провокаційній мінісукні, яка частково оголює її груди.

Відео з події модель показала у своєму Instagram.

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Гайді раніше говорила, що за її любов’ю до демонстрації своєї фігури стоїть "стратегія".

"Сьогодні мені дуже комфортно оголеною. До того моменту, коли мої діти кажуть: "Мамо, до мене прийшов друг". Як тільки хтось приходить, я одягаю топ. Мені просто не подобаються лінії засмаги, тому що я ношу так багато різних нарядів. Це дуже стратегічно. Коли я знімаюся, більшу частину часу я сиджу за столом, тому зона по пояс дуже важлива", — сказала вона People у 2023 році.

Вона також наполягає, що серйозно ставиться до фітнесу та дієти, щоб підтримувати свою фігуру у формі.

В інтерв’ю Body and Soul у 2021 році вона сказала: "Я намагаюся харчуватися дуже здорово. Ми їмо о 6 до 6:30 вечора домашню їжу, знати, що ви їсте, дуже важливо. Я люблю здорову їжу. Я насправді не їм багато фаст-фуду. Мені подобається бути у формі. Я знаю, що коли я трохи набираю вагу... я почуваюся млявою. Я кажу: "Ні, я повинна повернутися у форму".

Нагадаємо, раніше Гайді Клум вирушила на відпочинок з чоловіком до Європи. А також ми писали, що мильярдер Безос відопочив у компанії зіркових друзів.