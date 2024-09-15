Гайди Клум пришла на вечеринку в леопардовом мини на голое тело

Модель Хайди Клум. Фото: Reuters

В Западном Голливуде в пятницу состоялась пятая ежегодная вечеринка для номинантов на премию "Эмми", организованную профсоюзом актеров SAG-AFTRA совместно с журналом The Hollywood Reporter. Мероприятие посетили многие звезды, среди них 51-летняя супермодель Хайди Клум, которая пришла в ярком провокационном мини-платье, частично обнажающем ее грудь.

Видео с происшествия модель показала в своем Instagram.

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Хайди раньше говорила, что за ее любовью к демонстрации своей фигуры стоит "стратегия".

"Сегодня мне очень комфортно обнаженной. До того момента, когда мои дети говорят: "Мама, ко мне пришел друг". Как только кто-то приходит, я надеваю топ. Мне просто не нравятся линии загара, потому что я ношу так много разных нарядов. Это очень стратегически. Когда я снимаюсь, большую часть времени я сижу за столом, поэтому зона до пояса очень важна", — сказала она People в 2023 году.

Она также настаивает на том, что серьезно относится к фитнесу и диете, чтобы поддерживать свою фигуру в форме.

В интервью Body and Soul в 2021 году она сказала: "Я стараюсь питаться очень здорово. Мы едим в 6 до 6:30 вечера домашнюю еду, знать, что вы едите, очень важно. Я люблю здоровую пищу. Я действительно не ем много фаст-фуда. Мне нравится быть в форме. Я знаю, что когда я немного набираю вес... я чувствую себя вялой. Я говорю: "Нет, я должна вернуться в форму".

Напомним, ранее Хайди Клум отправилась на отдых с супругом в Европу. А также мы писали, что миллиардер Безос отдохнул в компании звездных друзей.