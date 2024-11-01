Вечеринка Гайди Клум - костюмы звезд

Ежегодная вечеринка Хайди Клум посвящена Хэллоуину — образы звезд
1 ноября 2024 12:15
Модель Хайди Клум и любимый на вечеринке. Фото: Reuters
Каждый год, начиная с 2000-го, модель Хайди Клум устраивает свою знаменитую вечеринку на Хэллоуин. В этом году мероприятие посетило множество звезд в интересных образах.
Редакция Новини.LIVE покажет читателям лучшие костюмы этого года.
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