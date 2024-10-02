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Ще одна українська співачка стала амбасадоркою Spotify Equal

2 жовтня 2024 22:42
Віталій Ковальчук - Редактор
Маша Кондратенко стала новою амбасадоркою проєкту Spotify Equal
Співачка Маша Кондратенко. Фото: Instagram/mashaa.kondratenko
Віталій Ковальчук - Редактор

Співачка Маша Кондратенко стала новою амбасадоркою проєкту Equal стримінгової платформи Spotify. Велика програма стрімінгу з підтримки жінок-артисток включає понад 50 країн. І вже другий рік поспіль популяризує українських музиканток у світі.

Про це молода артистка повідомила у своїх соцмережах

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За словами артистки, подібна ініціатива для неї — велика честь і відповідальність одночасно. Кондратенко пишається можливістю виступати від імені українських жінок. 

"Особливо сьогодні, коли Україна страждає від злочинних дій країни-агресора і щодня виборює свою свободу, а жінки нарівні з чоловіками захищають, працюють, створюють та надихають.  Я точно знаю, що таке самотужки йти до мети, долати безліч перепон та працювати попри обставини. Тож підтримка Spotify — безцінна", — зазначила Маша. 

Добірку з новими треками українських артисток, що транслюється у 187 країнах світу, можна вже послухати за посиланням. Зовсім скоро обкладинка плейлісту з зображення Маші з’явиться на Таймс-Сквер в Нью-Йорку (США). 

Зазначимо, що першою амбасадоркою нашої країни в проєкті Spotify Equal в березні 2023 року стала переможниця Євробачення-2016 співачка Джамала. Після неї амбасадорками ставали, зокрема, Alyona Alyona та Надя Дорофєєва (DOROFEEVA).

Нагадаємо, раніше ми писали, що музичні виконавці Артем Пивоваров та KOLA презентували спільний трек. Також ми розповідали, що співак, військовослужбовець Віталій Козловський розчулив мережу кадрами з семимісячним сином Оскаром.

музика пісні українські зірки Spotify Маша Кондратенко

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