Маша Кондартенко зізналась, чи була в школі відмінницею — деталі

Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: пресслужба

Українська співачка Маша Кондратенко розповіла, що пропускала уроки в школі через свою любов до музики. Однак, ті роки пригадує з особливою теплотою.

Про все ексклюзивно розповіла виданню "ТиКиїв".

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Співачка продовжує спілкуватися зі своєю першою вчителькою. Її звати Оксана Володимирівна Сметана.

"З молодшої школи — тільки найприємніші спогади. Коли в нас був випускний після 4 класу, я весь концерт проплакала та співала пісні крізь сльози, бо не хотіла переходити далі в іншу школу. Перший урок в житті не пам'ятаю детально, але пригадую, що в той момент я відчувала сильну відповідальність і наближення дорослішання та нового життєвого етапу", — розповіла зірка.

Також Кондратенко зізналась, що найбільше полюбляла французьку мову. Її викладачка навчила її насолоджуватись від вимови та мелодики.

"У мене була чудова викладачка, яку я сильно любила. До того ж ми обидві грали в театрі й нам навіть окрім уроків було про що поговорити — саме вона прищепила мені любов до французької мови й ми спілкуємося досі. Марина Юріївна Козюліна — лав!" — додала Маша.

Маша Кондратенко в шкільні роки. Фото: особистий архів

Втім, зірка вважає, що найкраще в школі — це можливість розвивати комунікабельність із дитинства.

"Я багато пропускала занять через свої виступи, конкурси й концерти. Звичайно, вчилася, була майже відмінницею, але навички просити про якісь відкладені контрольні роботи, щось здати трохи пізніше. мені дуже допомогли. Дякую своїм учителям за прекрасні шкільні роки, які я згадую з усмішкою! Іноді дуже хочу повернутися в той час", — зізналась зірка.

Нагадаємо, зірка серіалу "Слід" Богдан Рубан пояснив, чому обожнював школу. Також Alyona Alyon показала унікальні кадри зі шкільних років та зізналась, що її однокласники знущались над нею.