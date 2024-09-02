Маша Кондартенко зізналась, чи була в школі відмінницею — деталі

Маша Кондратенко зізналась, заради чого пропускала уроки в школі
Українська співачка Маша Кондратенко розповіла, що пропускала уроки в школі через свою любов до музики. Однак, ті роки пригадує з особливою теплотою.
Про все ексклюзивно розповіла виданню "ТиКиїв".
Маша Кондратенко прогулювала уроки заради конкурсів та концертів
Співачка продовжує спілкуватися зі своєю першою вчителькою. Її звати Оксана Володимирівна Сметана.
"З молодшої школи — тільки найприємніші спогади. Коли в нас був випускний після 4 класу, я весь концерт проплакала та співала пісні крізь сльози, бо не хотіла переходити далі в іншу школу. Перший урок в житті не пам'ятаю детально, але пригадую, що в той момент я відчувала сильну відповідальність і наближення дорослішання та нового життєвого етапу", — розповіла зірка.
Також Кондратенко зізналась, що найбільше полюбляла французьку мову. Її викладачка навчила її насолоджуватись від вимови та мелодики.
"У мене була чудова викладачка, яку я сильно любила. До того ж ми обидві грали в театрі й нам навіть окрім уроків було про що поговорити — саме вона прищепила мені любов до французької мови й ми спілкуємося досі. Марина Юріївна Козюліна — лав!" — додала Маша.
Втім, зірка вважає, що найкраще в школі — це можливість розвивати комунікабельність із дитинства.
"Я багато пропускала занять через свої виступи, конкурси й концерти. Звичайно, вчилася, була майже відмінницею, але навички просити про якісь відкладені контрольні роботи, щось здати трохи пізніше. мені дуже допомогли. Дякую своїм учителям за прекрасні шкільні роки, які я згадую з усмішкою! Іноді дуже хочу повернутися в той час", — зізналась зірка.
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