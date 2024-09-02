Режисер Герман Нєнов вчився в російськомовній школі та ігнорував книгу "Війна і мир" — деталі

Український режисер та кліпмейкер Герман Нєнов. Фото: пресслужба

Кліпмейкер і режисер Герман Нєнов, який поставив номер виконавцям з Люксембургу на Євробаченні-2024, зворушливо пригадав, як вчився в школі. Він обожнював українську мову, хоча і закінчував старші класи в російськомовному закладі.

Про все ексклюзивно розповів виданню "ТиКиїв".

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Режисер Герман Нєнов вчився в російськомовній школі

Кліпмейкер молодшу школу закінчував в Одесі. Його першу вчительку звали Мар'я Єфимівна. Перший урок, звичайно, був присвячений історії міста. Втім, старші класи Нєнов вже закінчував у місті Южний Одеської області. Це було майже повністю російськомовне місто.

"Але моєю улюбленицею стала вчителька української мови та літератури, яка і закохала мене в цей предмет. Її звуть Віра Єгорівна, вона вже на пенсії, тому не викладає. Вона плекала нашу мову, дуже красиво і літературно розмовляла. Тож для мене уроки української мови та літератури пролітали як одна мить! А от російську мову і літературу я ніколи не любив. Можливо, вже тоді щось відчував... Моя вчителька зарубіжної в 11-му класі взяла з мене обіцянку, що я прочитаю "Війну і Мір" Толстого. Я їй тоді пообіцяв, але цього не виконав. Тепер навіть пишаюся, що так і не прочитав цю дурню", — сказав режисер.

Герман Нєнов на перше вересня. Фото: особистий архів

Режисер у школі полюбляв гуманітарні предмети. Математику ігнорував, адже мріяв про театральний університет.

"У школі я був гуманітарієм: обожнював історію, філософію, право та вчителів із цих предметів, постійно вчив вірші й першим тягнув руку. Ненавидів точні науки. Всім казав у 11 класі: "Я вступаю в Києві у театральний, мені всі ті ваші алгебри та геометрії не потрібні" — розповів Нєнов.

Герман Нєнов у школі. Фото: особистий архів

Однак, не лише навчання пригадує Герман. Він вдячний школі за правильну політику. Завдяки їй він виріс особистістю, яка готова відстоювати свою думку та креативити.

"В Южному я навчався в школі №2, політика якої полягала в тому, що кожна дитина — це особистість зі своїми поглядами на життя та думками. І нас завжди вчили аргументувати й відстоювати їх. Тобто нас виховували в школі не "зубрілками", а індивідуумами. Ми могли собі дозволити вступати в дискусію з викладачами, не погоджуватись з ними, якщо це було коректно. Мене школа навчила думати", — поділився режисер.

Герман Нєнов у шкільні роки. Фото: особистий архів

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