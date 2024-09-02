Режиссер Герман Ненов учился в русскоязычной школе и игнорировал книгу "Война и мир".

Украинский режиссер и климпмейкер Герман Ненов. Фото: пресс-служба

Клипмейкер и режиссер Герман Ненов, поставивший номер исполнителям из Люксембурга на Евровидении-2024, трогательно вспомнил, как учился в школе. Он обожал украинский язык, хотя и заканчивал старшие классы в русскоязычном заведении.

Обо всем эксклюзивно рассказал изданию "ТиКиїв".

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Режиссер Герман Ненов учился в русскоязычной школе

Клипмейкер младшую школу оканчивал в Одессе. Его первую учительницу звали Марья Ефимовна. Первый урок, конечно, был посвящен истории города. Впрочем, старшие классы Ненов уже заканчивал в Южном Одесской области. Это был почти полностью русскоязычный город.

"Но моей любимицей стала учительница украинского языка и литературы, которая и влюбила меня в этот предмет. Ее зовут Вера Егоровна, она уже на пенсии, поэтому не преподает. Она лелеяла наш язык, очень красиво и литературно разговаривала. Поэтому для меня уроки украинского языка и литературы пролетали как одно мгновение! А вот русский язык и литературу я никогда не любил. Я ей тогда пообещал, но этого не выполнил. Теперь даже горжусь, что так и не прочел эту дуристику", — сказал режиссер.

Герман Ненов на первое сентября. Фото: личный архив

Режиссер в школе любил гуманитарные предметы. Математику игнорировал, ведь мечтал о театральном университете.

"В школе я был гуманитарием: обожал историю, философию, право и учителей по этим предметам, постоянно учил стихи и первым тянул руку. Ненавидел точные науки. Всем говорил в 11 классе: "Я поступаю в Киеве в театральный, мне все те ваши алгебры и геометрии не нужны", — рассказал Ненов.

Герман Ненов в школе. Фото: личный архив

Однако не только обучение напоминает Герман. Он признателен школе за правильную политику. Благодаря ей он вырос личностью, готовой отстаивать свое мнение и креативить.

"В Южном я учился в школе №2, политика которой заключалась в том, что каждый ребенок — это личность со своими взглядами на жизнь и мыслями. И нас всегда учили аргументировать и отстаивать их. То есть нас воспитывали в школе не "зубрилками", а индивидуумами. Мы могли себе позволить вступать в дискуссию с преподавателями, не соглашаться с ними, если это было корректно. Меня школа научила думать", — поделился клипмейкер.

Герман Ненов в школьные годы. Фото: личный архив

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