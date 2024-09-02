Маша Кондартенко призналась, была ли в школе отличницей.

Украинская певица Маша Кондратенко. Фото: пресс-служба

Украинская певица Маша Кондратенко рассказала, что пропускала уроки в школе из-за своей любви к музыке. Однако эти годы вспоминает с особой теплотой.

Обо всем эксклюзивно рассказала изданию "ТиКиїв".

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Певица продолжает общаться со своей первой учительницей. Ее зовут Оксана Владимировна Сметана.

"Из младшей школы — только самые приятные воспоминания. Когда у нас был выпускной после 4 класса, я весь концерт проплакала и пела песни сквозь слезы, потому что не хотела переходить дальше в другую школу. Первый урок в жизни не помню подробно, но помню, что в тот момент я чувствовала сильную ответственность и приближение взросления и нового этапа жизни", — рассказала звезда.

Также Кондратенко призналась, что больше всего любила французский язык. Ее преподавательница научила ее наслаждаться произношением и мелодикой.

"У меня была отличная преподавательница, которую я сильно любила. К тому же мы обе играли в театре, и нам даже кроме уроков было о чем поговорить — именно она привила мне любовь к французскому языку, и мы общаемся до сих пор. Марина Юрьевна Козюлина — лав!" — добавила Маша.

Маша Кондратенко в школьные годы. Фото: личный архив

Впрочем, звезда считает, что самое лучше в школе — это возможность развивать коммуникабельность с детства.

"Я много пропускала занятий из-за своих выступлений, конкурсов и концертов. Конечно, училась, была почти отличницей, но навыки просить о каких-то отложенных контрольных работах, что-то сдать чуть позже мне очень помогали. Спасибо своим учителям за прекрасные школьные годы, которые я вспоминаю с улыбкой! Иногда очень хочу вернуться в то время", — призналась звезда.

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