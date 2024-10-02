Маша Кондратенко стала новым амбассадором проекта Spotify Equal

Певица Маша Кондратенко. Фото: Instagram/mashaa.kondratenko

Певица Маша Кондратенко стала новым амбассадором проекта Equal стриминговой платформы Spotify. Обширная программа стриминга по поддержке женщин-артистов включает более 50 стран. И уже второй год подряд популяризирует украинских музыкантов в мире.

Об этом молодая артистка сообщила в своих соцсетях.

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По словам артистки, подобная инициатива для нее — большая честь и ответственность одновременно. Кондратенко гордится возможностью выступать от имени украинских женщин.

"Особенно сегодня, когда Украина страдает от преступных действий страны-агрессора и ежедневно борется за свою свободу, а женщины наравне с мужчинами защищают, работают, создают и вдохновляют. Я точно знаю, что такое самостоятельно идти к цели, преодолевать множество преград и работать, несмотря на обстоятельства, поэтому поддержка Spotify — бесценна", — отметила Маша.

Подборку с новыми треками украинских артисток, транслируемую в 187 странах мира, можно уже послушать по ссылке. Совсем скоро обложка плейлиста с изображением Маши появится на Таймс-Сквере в Нью-Йорке (США).

Отметим, что первым амбассадором нашей страны в проекте Spotify Equal в марте 2023 года стала победительница Евровидения-2016 певица Джамала. После нее амбассадорами становились, в частности, Alyona Alyona и Надя Дорофеева (DOROFEEVA).

Напомним, ранее мы писали, что музыкальные исполнители Артем Пивоваров и KOLA представили общий трек. Также мы рассказывали, что певец, военнослужащий Виталий Козловский умилил сеть кадрами с семимесячным сыном Оскаром.