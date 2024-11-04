Аліну Шаманську захейтили за відео у військовій формі — деталі

Шаманська одягнула військову форму і нарвалася на жорсткий хейт
Блогерка Аліна Шаманська зіштовхнулася із хвилею хейту в мережі. Критикувати знаменитість почали після того, як вона записала відео у військовій формі.
Ролик Аліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Шаманську захейтили за відео у військовій формі
У своєму блозі в соцмережі Аліна поділилася роликом, на якому "перетворюється" на військовослужбовицю із гламурної красуні.
У кадрі Шаманська показала, як знімає елегантну чорну сукню та підбори, а замість них одягає військову форму та черевики.
Ролик зірка залишила без підпису та таким чином заінтригувала своїх підписників.
Але далеко не всі користувачі оцінили задум Шаманської. У коментарях блогерку жорстко розкритикували та побачили в її відео зневагу до жінок, які дійсно несуть службу на фронті.
"Відео викликало негативні враження і емоції".
"Жінки, які воюють на передовій і несуть службу не знімають такі відео. Це максимальний крінж і дно".
"Ви йдете до війська? Якщо ні, то знімайте форму, не ганьбіться!".
"Якщо вдягаєш форму — то на війну. Це не жарти. Чесно кажучи, дивують зараз такі відео".
Зазначимо, нещодавно Аліна Шаманська пояснила, чому повернулася до України після життя у США.
Також не так давно Аліна Шаманська поскаржилася, що невідомі порізали шини на її авто.
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