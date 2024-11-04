Алину Шаманскую захейтили за видео в военной форме - детали

Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa

Блогер Алина Шаманская столкнулась с волной хейта в сети. Критиковать знаменитость начали после того, как она записала видео в военной форме.

Ролик Алина опубликовала на своей странице в Instagram.

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В своем блоге в соцсети Алина поделилась роликом, на котором "превращается" в военнослужащую из гламурной красавицы.

В кадре Шаманская показала, как снимает элегантное черное платье и каблуки, а вместо них надевает военную форму и ботинки.

Ролик звезда оставила без подписи и таким образом заинтриговала своих подписчиков.

Но далеко не все пользователи оценили план Шаманской. В комментариях блогера жестко раскритиковали и увидели в ее видео пренебрежение к женщинам, которые действительно несут службу на фронте.

"Видео вызвало отрицательные впечатления и эмоции".

"Женщины, которые воюют на передовой и несут службу, не снимают такие видео. Это максимальный кринж и дно".

"Вы идете в армию? Если нет, то снимать форму, не позоритесь!".

"Если надеваешь форму — на войну. Это не шутки. Честно говоря, удивляют сейчас такие видео".

Алину Шаманскую подвергли критике в сети. Фото: instagram.com/shamankaa

Отметим, недавно Алина Шаманская объяснила, почему вернулась в Украину после жизни в США.

Также недавно Алина Шаманская пожаловалась, что неизвестные порезали шины на ее авто.