Раміна розповіла про те, як готують бійців ЗСУ у Британії

Фрагмент випуску Раміни Есхакзай. Фото: менеджмент журналіста

Українська журналістка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про те, як українські військові проходять підготовку у Великій Британії. Вона показала глядач мотивацію бійців на війні та тонкощі британської військової школи.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Про свою підготовку закордоном розповів 18-річний рекрут Дмитро.

"На початку повномасштабної війни певний час я жив у своєму місті Шепетівка, потім навчався у Дніпрі та Львові, обрав для себе шлях медика. Після підготовки буду їхати до своєї бригади. На навчанні у Великій Британії зрозумів, що тут є своєї традиції, цінності, мова. Тут головна цінність — людина. Умови, подача інформації, спорядження, місце проживання — солдат не переживає за свою буденність", — поділився військовий.

Військовослужбовець ЗСУ Дмитро, який до початку війни мав свій бізнес, наважився кардинально змінити своє життя.

"Дуже важко було після закриття бізнесу шукати себе, шукав батальйон, де потрібен кухар, також я мав певні проблеми зі здоров'ям, але нещодавно з'явилася крута вакансія у крутому підрозділі, я на неї відгукнувся і я починаю там свій шлях. Закони змінювалися, певні хвороби забиралися і я перейшов у категорію придатних. Місце в армії буде для всіх", — розповів він.

Із Раміною також поспілкувався старший сержант, інструктор тренувального табору з української сторони у Великій Британії Назар.

Випуск Раміни Есхакзай про підготовку захисників у Британії. Фото: менеджмент журналіста

"Тут у глибокому тилу, ми робимо багато для перемоги, ми навчаємо молодих курсантів, які замінять поранених, стомлених хлопців. У них є неоціненний досвід, який вони можуть передати. Ставлення особового складу, як у батьків. Хлопці розуміють, куди за два місяці курсанти потраплять. Від результатів, які вони принесуть залежить термін війни. Найбільший орден для солдата — це його життя, — поділився військовий.

Про свою мотивацію розповів боєць ЗСУ Дмитро.

"Не так легко змінити своє цивільне ставлення до навколишнього середовища. Коли потрапляєш до армії і до всього, що з нею пов’язано, важко перші дні звикнути до озброєння, навантаження — до чогось некомфортного, але тиждень за тижнем ти починаєш звикати та розуміти, і воно починає тебе затягувати, це, напевно, найкрутіший момент, який зі мною стався. Треба спробувати піти воювати, не чекати", — поділився захисник.

Також один із військовослужбовців ЗСУ розповів про самі тренування у Великій Британії.

Зйомки випуску Раміни Есхакзай. Фото: менеджмент журналіста

"Мені цікаво було ставлення іноземців до нашої війни. Я досить задоволений і заспокоєний, вони дійсно переймаються, вони готують нас дуже відповідально, розуміють, що можливо і їхня черга настане. Якщо ми не зупинимо ворога, то їм доведеться зупиняти. Це підтримка та братерство. Приємно відчути таку підтримку не з інтерв'ю чи ютубу, а від звичайних хлопців", — сказав військовий.

Нагадаємо, Раміна розсекретила, як блогер Олександр Волошин втік з України та назвала його "брехуном". Також журналістка відпочила за кордоном разом з коханим-військовослужбовцем.