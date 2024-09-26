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Жили як сусіди — Раміна вперше заговорила про розлучення батьків

26 вересня 2024 06:30
Валерія Соколенко - Редактор
Раміна Есхакзай мріяла, щоб її батьки розлучились — відео
Українська журналістка та блогерка Раміна Есхакзай. Фото: скриншот
Валерія Соколенко - Редактор

Українська журналістка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про проблеми, які були в її родині. Батьки не кохали один одного, але продовжували жити разом. Тому вона бажала, щоб вони припинили мучити один одного. 

Про це вона розповіла на своєму YouTube.

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Раміна мріяла, щоб її батьки розлучились

Раміна зізналась, що в її дитинстві не було образу "щасливого кохання між батьками". Мама з татом жили разом як сусіди і могли навіть не розмовляти.

"Мої батьки — з того покоління, для якого важливо, що "подумають люди". Тому вони жили як сусіди й розлучилися, коли мені було 18 років. Я не бачила, щоб тато обіймав маму, у них постійно були напружені стосунки. Відповідальність вони перекладали одне на одного, але я всі ці травми пропрацювала", — розповіла журналістка.

Був час, коли Раміна навіть мріяла, щоб батьки розлучились. Адже це негативно впливало і на неї. Нещастя дорослих сильно відчувають діти.

Випуск Раміни про батьків. Фото: скриншот
Випуск Раміни про батьків. Фото: скриншот

"Я мріяла, щоб мої батьки розлучилися. Коли мені виповнилося 18 років, тато запитав, чи потрібно їм розлучитися з мамою, і я відповіла, що так. "Моя сестра плаче, ви живете як сусіди, мені це не подобається", — говорила я. У них не було кохання. Треба було мамі йти від тата, а йому — від мами. Вона постійно вірила, що тато виправиться, а йому подобалося будувати своє життя", — розповіла блогерка. 

Батьки розлучились, коли Раміні виповнилось 18 років. На той момент їй дуже набридли їхні скандали. Дійшло до того, що, коли вона говорила про потребу в розлученні, її тато відмовився платити за університет.

"Як уже доросла людина, я взяла на себе відповідальність за свою сестру й стала для неї наче мама, тому що не хотіла, аби вона переживала те, що переживала я. Хотіла, щоб у неї був максимально класний досвід, щоб вона вступила в це життя і мала знання англійської, класну освіту, щоб їй не треба було прориватися і принижуватися, як мені. Мене батьки навіть просили нікому не говорити про розлучення, бо "що ж люди подумають?" — шокувала зізнанням Раміна.

Нагадаємо, Раміна розсекретила, як блогер Олександр Волошин втік з України та назвала його "брехуном". Також журналістка відпочила за кордоном разом з коханим-військовослужбовцем.

розлучення українські зірки батьки Раміна Есхакзай

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