Раміна Есхакзай мріяла, щоб її батьки розлучились — відео

Жили як сусіди — Раміна вперше заговорила про розлучення батьків
Українська журналістка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про проблеми, які були в її родині. Батьки не кохали один одного, але продовжували жити разом. Тому вона бажала, щоб вони припинили мучити один одного.
Про це вона розповіла на своєму YouTube.
Раміна мріяла, щоб її батьки розлучились
Раміна зізналась, що в її дитинстві не було образу "щасливого кохання між батьками". Мама з татом жили разом як сусіди і могли навіть не розмовляти.
"Мої батьки — з того покоління, для якого важливо, що "подумають люди". Тому вони жили як сусіди й розлучилися, коли мені було 18 років. Я не бачила, щоб тато обіймав маму, у них постійно були напружені стосунки. Відповідальність вони перекладали одне на одного, але я всі ці травми пропрацювала", — розповіла журналістка.
Був час, коли Раміна навіть мріяла, щоб батьки розлучились. Адже це негативно впливало і на неї. Нещастя дорослих сильно відчувають діти.
"Я мріяла, щоб мої батьки розлучилися. Коли мені виповнилося 18 років, тато запитав, чи потрібно їм розлучитися з мамою, і я відповіла, що так. "Моя сестра плаче, ви живете як сусіди, мені це не подобається", — говорила я. У них не було кохання. Треба було мамі йти від тата, а йому — від мами. Вона постійно вірила, що тато виправиться, а йому подобалося будувати своє життя", — розповіла блогерка.
Батьки розлучились, коли Раміні виповнилось 18 років. На той момент їй дуже набридли їхні скандали. Дійшло до того, що, коли вона говорила про потребу в розлученні, її тато відмовився платити за університет.
"Як уже доросла людина, я взяла на себе відповідальність за свою сестру й стала для неї наче мама, тому що не хотіла, аби вона переживала те, що переживала я. Хотіла, щоб у неї був максимально класний досвід, щоб вона вступила в це життя і мала знання англійської, класну освіту, щоб їй не треба було прориватися і принижуватися, як мені. Мене батьки навіть просили нікому не говорити про розлучення, бо "що ж люди подумають?" — шокувала зізнанням Раміна.
Нагадаємо, Раміна розсекретила, як блогер Олександр Волошин втік з України та назвала його "брехуном". Також журналістка відпочила за кордоном разом з коханим-військовослужбовцем.
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