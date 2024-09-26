Рамина Эсхакзай мечтала, чтобы ее родители развелись.

Жили как соседи — Рамина впервые заговорила о разводе родителей
Украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай рассказала о проблемах, которые были в ее семье. Родители не любили друг друга, но продолжали жить вместе. Поэтому она желала, чтобы они перестали мучить друг друга.
Об этом она рассказала на своем YouTube.
Рамина мечтала, чтобы ее родители развелись
Рамина призналась, что в ее детстве не было образа "счастливой любви между родителями". Мама с папой жили вместе как соседи и могли даже не разговаривать.
"Мои родители — из того поколения, для которого важно, что "подумают люди". Поэтому они жили как соседи и развелись, когда мне было 18 лет. Я не видела, чтобы папа обнимал маму, у них постоянно были напряженные отношения. Ответственность они переводили друг на друга, но я все эти травмы проработала", — рассказала журналистка.
Было время, когда Рамина даже мечтала, чтобы родители развелись. Это ведь негативно влияло и на нее. Несчастья взрослых сильно ощущают дети.
"Я мечтала, чтобы мои родители развелись. Когда мне исполнилось 18 лет, папа спросил, нужно ли им расстаться с мамой, и я ответила, что да. "Моя сестра плачет, вы живете как соседи, мне это не нравится", — говорила я. У них не было любви. Надо было маме идти от папы, а ему — от мамы. Она постоянно верила, что мама исправиться, а ему просто нравилось строить свою жизнь", — рассказала блогер.
Родители развелись, когда Рамине исполнилось 18 лет. На тот момент ей очень наскучили их скандалы. Дошло до того, что, когда она говорила о необходимости развода, ее папа отказался платить за университет.
"Как уже взрослый человек, я взяла на себя ответственность за свою сестру. Я стала для нее как мама, потому что не хотела, чтобы она переживала то, что переживала я. Хотела, чтобы у него был максимально классный опыт, чтобы она входила в эту жизнь и имела знание английского, классное образование, чтобы ей не нужно было прорываться и унижаться, как мне. Меня родители даже просили никому не говорить про развод, потому что "что подумают люди?" — шокировала признанием Рамина.
Напомним, Рамина рассекретила, как блогер Александр Волошин сбежал из Украины и назвала его "лжецом". Также журналистка отдохнула за границей вместе с любимым- военнослужащим.
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