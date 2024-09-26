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Жили как соседи — Рамина впервые заговорила о разводе родителей

26 сентября 2024 06:30
Валерия Соколенко - Редактор
Рамина Эсхакзай мечтала, чтобы ее родители развелись.
Украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай рассказала о проблемах, которые были в ее семье. Родители не любили друг друга, но продолжали жить вместе. Поэтому она желала, чтобы они перестали мучить друг друга.

Об этом она рассказала на своем YouTube.

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Рамина мечтала, чтобы ее родители развелись

Рамина призналась, что в ее детстве не было образа "счастливой любви между родителями". Мама с папой жили вместе как соседи и могли даже не разговаривать.

"Мои родители — из того поколения, для которого важно, что "подумают люди". Поэтому они жили как соседи и развелись, когда мне было 18 лет. Я не видела, чтобы папа обнимал маму, у них постоянно были напряженные отношения. Ответственность они переводили друг на друга, но я все эти травмы проработала", — рассказала журналистка.

Было время, когда Рамина даже мечтала, чтобы родители развелись. Это ведь негативно влияло и на нее. Несчастья взрослых сильно ощущают дети.

Выпуск Рамины о родителях. Фото: скриншот
Выпуск Рамины о родителях. Фото: скриншот

"Я мечтала, чтобы мои родители развелись. Когда мне исполнилось 18 лет, папа спросил, нужно ли им расстаться с мамой, и я ответила, что да. "Моя сестра плачет, вы живете как соседи, мне это не нравится", — говорила я. У них не было любви. Надо было маме идти от папы, а ему — от мамы. Она постоянно верила, что мама исправиться, а ему просто нравилось строить свою жизнь", — рассказала блогер.

Родители развелись, когда Рамине исполнилось 18 лет. На тот момент ей очень наскучили их скандалы. Дошло до того, что, когда она говорила о необходимости развода, ее папа отказался платить за университет.

"Как уже взрослый человек, я взяла на себя ответственность за свою сестру. Я стала для нее как мама, потому что не хотела, чтобы она переживала то, что переживала я. Хотела, чтобы у него был максимально классный опыт, чтобы она входила в эту жизнь и имела знание английского, классное образование, чтобы ей не нужно было прорываться и унижаться, как мне. Меня родители даже просили никому не говорить про развод, потому что "что подумают люди?" — шокировала признанием Рамина.

Напомним, Рамина рассекретила, как блогер Александр Волошин сбежал из Украины и назвала его "лжецом". Также журналистка отдохнула за границей вместе с любимым- военнослужащим.

развод украинские звезды родители Рамина Эсхакзай

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