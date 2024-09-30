Рамина рассказала о том, как готовят бойцов ВСУ в Британии

Рамина пообщалась с бойцами ВСУ, которые проходят подготовку в Великобритании
Украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай рассказала о том, как украинские военные проходят подготовку в Великобритании. Она показала зрителю мотивацию бойцов на войне и тонкости британской военной школы.
Видео было опубликовано на YouTube.
Подготовка ВСУ в Великобритании
О своей подготовке за границей рассказал 18-летний рекрут Дмитрий.
"В начале полномасштабной войны определенное время я жил в своем городе Шепетовка, потом учился в Днепре и Львове, избрал для себя путь медика. После подготовки буду ехать в свою бригаду. На учебе в Великобритании понял, что здесь есть свои традиции, ценности, язык. Здесь главная ценность — человек. Условия, подача информации, снаряжение, место жительства — солдат не переживает за свою обыденность", — поделился военный.
Военнослужащий ВСУ Дмитрий, до начала войны имевший свой бизнес, решился кардинально изменить свою жизнь.
"Очень трудно было после закрытия бизнеса искать себя, искал батальон, где нужен повар, также у меня были определенные проблемы со здоровьем, но недавно появилась крутая вакансия в крутом подразделении, я на нее отозвался и я начинаю там свой путь. Законы менялись, определенные болезни убирались и я перешел в категорию пригодных. Место в армии будет для всех», — рассказал он.
С Раминой также пообщался старший сержант, инструктор тренировочного лагеря по украинской стороне в Великобритании Назар.
"Здесь в глубоком тылу, мы делаем много для победы, мы обучаем молодых курсантов, которые заменят раненых, уставших ребят. У них есть неоценимый опыт, который они могут передать. Отношение личного состава, как у родителей. Ребята понимают, куда через два месяца курсанты попадут. От результатов, которые они принесут зависит срок войны. Самый большой орден для солдата — это его жизнь, — поделился военный.
О своей мотивации рассказал боец ВСУ Дмитрий.
"Очень трудно было после закрытия бизнеса искать себя, искал батальон, где нужен повар, также я имел определенные проблемы со здоровьем, но недавно появилась крутая вакансия в крутом подразделении, я на нее откликнулся и я начинаю там свой путь. Законы менялись, определенные болезни убирались, и я перешел в категорию пригодных. Место в армии будет для всех", — рассказал он.
Также один из военнослужащих ВСУ рассказал о самих тренировках в Великобритании.
"Мне интересно было отношение иностранцев к нашей войне. Я достаточно доволен и успокоен, они действительно переживают, они готовят нас очень ответственно, понимают, что возможно и их очередь наступит. Если мы не остановим врага, то им придется останавливать. Это поддержка и братство. Приятно почувствовать такую поддержку не из интервью или ютуба, а от обычных ребят", — сказал военный.
Напомним, Рамина рассекретила, как блогер Александр Волошин сбежал из Украины и назвала его "лжецом". Также журналистка отдохнула за границей вместе с любимым военнослужащим.
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