ТЦК у Харкові затримали учасників трьох музичних гуртів - подробиці

Гурт "True Tough". Фото: instagram.com/true_tough

В Україні після рейду ТЦК на концерті "Океану Ельзи" продовжують тривати масові перевірки. У Харкові представники віськомату також завітали на музичний концерт.

Про це стало відомо з Telegram-каналу "Сата зухвало про музло".

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Ввечері 13 жовтня в одному з харківських клубів мав відбутися виступ True Tough та ще двох музичних колективів — "Ґрунт палає" та Mordox. Однак захід довелося перервати через рейд.

За словами очевидців, на концерт прибуло близько 20 представників ТЦК, які перевіряли документи у музикантів та відвідувачів.

Окрім того, як повідомили присутні, до гуртів не допускали їхніх менеджерів та вилучили мобільні телефони. У результаті деякі з чоловіків отримали повістки, а одного з музикантів вже відправили на військове навчання.

Організатори концерту одразу ж повідомили про скасування виступу гуртів через "форс-мажорні обставини".

"Друзі, на жаль, через форс-мажорні обставини, які не залежать від нас і на які ми не можемо вплинути як організатори, три гурти (Ґрунт Палає, Mordox, True Tough) не зможуть виступити сьогодні", — йдеться в повідомленні.

Раніше відома телеведуча різко відреагувала на поведінку українців після рейду на концерті "Океан Ельзи".

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