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Образив тих, хто ризикує життям за свободу — у МЗС відреагували на обурливі слова Джареда Лето

14 жовтня 2024 11:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
У МЗС України відреагували на слова Джареда Лето у Сербії
Музикант Джаред Лето. Фото: instagram.com/jaredleto/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували слова фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето на виступі у Сербії. Музикант назвав війну в Україні тимчасовою "проблемою" та зізнався, що сумує за концертами у Росії.

Відповідний пост був опублікований в соцмережі Х

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У МЗС наголосили, що музикант образив українців, які щодня ризикують власним життям заради свободи своєї Батьківщини.

""Відчуття російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи. Не може бути ніякого умиротворення росії, коли вона продовжує намагатися вирішити "проблему" існування України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, гурт Thirty Seconds to Mars 11 жовтня виступав у столиці Сербії Белграді. Фронтмен Джаред Лето зі сцени назвав війну в Україні "тимчасовими проблемами" і заявив, що дуже сумує за концертами у Санкт-Петербурзі та Москві.

Минулого місяця у Венеції презентували стрічку "Росіяни на війні", яка "відбілює" вбивства росіян. А також путініст Стівен Сіґал заявив, що "готовий віддати життя за свого президента".

скандал Сербія закордонні зірки війна Росія

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