В МИД Украины отреагировали на слова Джареда Лето в Сербии

Музыкант Джаред Лето. Фото: instagram.com/jaredleto/

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лета на выступлении в Сербии. Музыкант назвал войну в Украине временной "проблемой" и признался, что скучает по концертам в России.

Соответствующий пост был опубликован в соцсети Х.

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В МИД подчеркнули, что музыкант оскорбил украинцев, ежедневно рискующих собственной жизнью ради свободы своей Родины.

""Ощущение российской энергии" Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы. Не может быть никакого умиротворения России, когда она продолжает пытаться решить "проблему" существования Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, группа Thirty Seconds to Mars 11 октября выступала в столице Сербии Белграде. Фронтмен Джаред Лето со сцены назвал войну в Украине "временными проблемами" и заявил, что очень скучает по концертам в Санкт-Петербурге и Москве.

То, что для украинца война, для джареда лето – проблема, мешающая приехать в питер с концертом. pic.twitter.com/wAwaOYT2s1 — Деградация и понос (@Jeday_Hakimaru) October 12, 2024

В прошлом месяце в Венеции презентовали фильм "Россияне на войне", который "отбеливает" убийства россиян. А также путинист Стивен Сигал заявил, что "готов отдать жизнь за своего президента".