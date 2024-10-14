ТЦК в Харькове задержали участников трех музыкальных групп - подробности

Группа "True Tough". Фото: instagram.com/true_tough

В Украине после рейда ТЦК на концерте "Океана Эльзы" продолжаются массовые проверки. В Харькове представители вискомата также посетили музыкальный концерт.

Об этом стало известно из Telegram-канала "Сата зухвало про музло".

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Вечером 13 октября в одном из харьковских клубов должно было состояться выступление True Tough и еще двух музыкальных коллективов — "Ґрунт палає" и Mordox. Однако мероприятие пришлось прервать из-за рейда.

По словам очевидцев, на концерт прибыло около 20 представителей ТЦК, проверявших документы у музыкантов и посетителей.

Кроме того, как сообщили присутствующие, к группам не допускали их менеджеров и изъяли мобильные телефоны. В результате некоторые из мужчин получили повестки, а одного из музыкантов уже отправили на военную подготовку.

Организаторы концерта сразу же сообщили об отмене выступления групп из-за "форс-мажорных обстоятельств".

"Друзья, к сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств, которые не зависят от нас и на которые мы не можем повлиять как организаторы, три группы (Ґрунт Палає, Mordox, True Tough) не смогут выступить сегодня", — говорится в сообщении.

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