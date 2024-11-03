Сергій Притула проти виборів в Україні під час війни

Волонтер, громадський діяч Сергій Притула. Скриншот: YouTube/SuspilneNews

Вже не вперше в соціумі підіймають вибори в Україні. За законом, їхнє проведення заборонене під час воєнного стану. Це підтримує і колишній телеведучий, волонтер, громадський діяч Сергій Притула. Він пояснив деякі причини свого рішення, окрім дотримання чинного законодавства.

Відповідне інтерв’ю з'явилось на YouTube-каналі "Суспільне Новини".

Читайте також:

Сергій Притула проти виборів під час війни

За словами волонтера, під час війни багато українців робить все можливе, аби об’єднатися проти ворога. Втім вибори, запевняє Притула, це зовсім не про це.

"Я ніколи не бачив гіршого його (суспільства. — Ред.) роз'єднання, ніж перед і під час виборів. Коли союзники виймали ножі й пхали один одному в спини. Коли люди перетворювалися з кумів на найгірших ворогів. Це при тому, що кумівство — засадничий фундамент української державності", — відверто зазначив Притула.

Притула наголошує, що передвиборчий процес — це робота технологів, так званих "ботоферм" та чорного піару. У випадку уявного проведення виборів, запевнив Притула, росіяни можуть не вкладати гроші в ІПСО. Бо українці можуть все самі зробити.

Також Притула зазначив важливість підтримки військовослужбовців. Громадський діяч виразив думку, що захисники України можуть не відчути підтримки і зневіриться в суспільстві.

"По-друге, а як ви збираєтеся проводити вибори без врахування думки військових? Скриньки їм в окопи везти? Гарантуєте безпеку цих людей? Не треба про це говорити. Навіть розмови про це розхолоджують і роз'єднують. А треба триматися купоньки", — підсумував Притула.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Притула показав 16-річного сина від ексдружини. Також ми розповідали, чи сумує Притула за своєю кар'єрою до повномасштабної війни.