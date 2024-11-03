Сергей Притула против выборов в Украине во время войны

Волонтер, общественный деятель Сергей Притула. Скриншот: YouTube/SuspilneNews

Уже не впервые в социуме поднимают вопрос выборов в Украине. По закону их проведение запрещено во время военного положения. Это поддерживает и бывший телеведущий, волонтер, общественный деятель Сергей Притула. Он объяснил некоторые причины своего решения, кроме соблюдения действующего законодательства.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале "Суспільне Новини".

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По словам волонтера, во время войны многие украинцы делают все возможное, чтобы объединиться против врага. Впрочем, выборы, уверяет Притула, это вовсе не об этом.

"Я никогда не видел худшего его (общества. — Ред.) разъединения, чем перед и во время выборов. Когда союзники вынимали ножи и толкали друг друга в спины. Когда люди превращались из кумов в худших врагов. Это при том, что кумовство — основополагающий фундамент украинской государственности", — откровенно отметил Притула.

Притула подчеркивает, что предвыборный процесс — это работа технологов, так называемых "ботоферм" и черного пиара. В случае мнимого проведения выборов, заверил Притула, россияне могут не вкладывать деньги в ИПСО. Потому что украинцы могут все сами сделать.

Также Притула отметил важность поддержки военнослужащих. Общественный деятель выразил мнение, что защитники Украины могут не почувствовать поддержки и отчаяться в обществе.

«Во-вторых, а как вы собираетесь проводить выборы без учета мнения военных? Ящики им в окопы везти? Гарантируете безопасность этих людей? Не нужно об этом говорить. Даже разговоры об этом охлаждают и разъединяют. А надо держаться вместе", — подытожил Притула.

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Притула показал 16-летнего сына от экс-жены. Также мы рассказывали, скучает ли Притула по своей карьере до полномасштабной войны.