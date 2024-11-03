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Притула высказался против проведения выборов во время войны

3 ноября 2024 18:58
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Сергей Притула против выборов в Украине во время войны
Волонтер, общественный деятель Сергей Притула. Скриншот: YouTube/SuspilneNews
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

Уже не впервые в социуме поднимают вопрос выборов в Украине. По закону их проведение запрещено во время военного положения. Это поддерживает и бывший телеведущий, волонтер, общественный деятель Сергей Притула. Он объяснил некоторые причины своего решения, кроме соблюдения действующего законодательства.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале "Суспільне Новини".

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Сергей Притула против выборов во время войны

По словам волонтера, во время войны многие украинцы делают все возможное, чтобы объединиться против врага. Впрочем, выборы, уверяет Притула, это вовсе не об этом.

"Я никогда не видел худшего его (общества. — Ред.) разъединения, чем перед и во время выборов. Когда союзники вынимали ножи и толкали друг друга в спины. Когда люди превращались из кумов в худших врагов. Это при том, что кумовство — основополагающий фундамент украинской государственности", — откровенно отметил Притула.

Притула подчеркивает, что предвыборный процесс — это работа технологов, так называемых "ботоферм" и черного пиара. В случае мнимого проведения выборов, заверил Притула, россияне могут не вкладывать деньги в ИПСО. Потому что украинцы могут все сами сделать.

Также Притула отметил важность поддержки военнослужащих. Общественный деятель выразил мнение, что защитники Украины могут не почувствовать поддержки и отчаяться в обществе.

«Во-вторых, а как вы собираетесь проводить выборы без учета мнения военных? Ящики им в окопы везти? Гарантируете безопасность этих людей? Не нужно об этом говорить. Даже разговоры об этом охлаждают и разъединяют. А надо держаться вместе", — подытожил Притула.

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Притула показал 16-летнего сына от экс-жены. Также мы рассказывали, скучает ли Притула по своей карьере до полномасштабной войны.

волонтеры украинские звезды военные Сергей Притула выборы

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