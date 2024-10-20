Принц Вільям зізнався, з ким він ще спить окрім дружини, Кейт Міддлтон

Принц та принцеса Уельські з підданим Великої Британії. Фото: Reuters

Принц Вільям поділився подробицями особистого життя зі своєю дружиною, Кейт Міддлтон. Старший син короля Чарльза, який є першим в черзі на британський престол, розповів, хто спить з ним в ліжку окрім принцеси Уельської.

Про це повідомляє Hello.

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Королівське подружжя спить у своєму ліжку не з кимось зі своїх трьох дітей, а зі своєю улюбленою собакою, кокер-спанієлем Орлою. Це стало відомо після того, як принц Уельський відвідав Коледж Герцогства Стоук Клімсленд в Каллінгтоні, Корнуолл.

Там Вільям поспілкувався з Луїзою Гарланд, яка зустріла королівську сім’ю зі своїм собакою Джексом. Принц сказав їй, що його собака Орла спить з ним і Кейт у їхньому ліжку.

Принц та принцеса Уельські з домашнім улюбленцем. Фото: Instagram/_kate_middleton_royal

"Він сказав, що його песик спить з ними вночі на ліжку, з ним і Кейт. Він був абсолютно закоханий у мою маленьку собачку. Він запитав, якої він породи, і він ніколи не зустрічав жодної з цих порід. Він кокерджек, тому є трохи унікальною комбінацією", — "здала" принца Уельського Луїза на радіо Hits Radio Cornwall.

Орла була подарована Вільяму та Кейт братом Кейт, Джеймсом Міддлтоном, у 2020 році. 36-річний підприємець є власником бренду собачих кормів, а також разом зі своєю дружиною розводить собак. Орла в перекладі з гельської означає "золота принцеса".

Брат Кейт Міддлтон, Джеймс з дружиною. Фото: Instagram/jmidy

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що між принцом Вільямом та королевою Каміллою виникла суперечка. Також ми писали, що принц Гаррі здивував прихильників своїм незвичним хобі.