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Принц Вільям та Кейт Міддлтон сплять не вдвох — хто третій у ліжку

20 жовтня 2024 07:00
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Принц Вільям зізнався, з ким він ще спить окрім дружини, Кейт Міддлтон
Принц та принцеса Уельські з підданим Великої Британії. Фото: Reuters
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

Принц Вільям поділився подробицями особистого життя зі своєю дружиною, Кейт Міддлтон. Старший син короля Чарльза, який є першим в черзі на британський престол, розповів, хто спить з ним в ліжку окрім принцеси Уельської. 

Про це повідомляє Hello

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Королівське подружжя спить у своєму ліжку не з кимось зі своїх трьох дітей, а зі своєю улюбленою собакою, кокер-спанієлем Орлою. Це стало відомо після того, як принц Уельський відвідав Коледж Герцогства Стоук Клімсленд в Каллінгтоні, Корнуолл.

Там Вільям поспілкувався з Луїзою Гарланд, яка зустріла королівську сім’ю зі своїм собакою Джексом. Принц сказав їй, що його собака Орла спить з ним і Кейт у їхньому ліжку.

Принц та принцеса Уельські
Принц та принцеса Уельські з домашнім улюбленцем. Фото: Instagram/_kate_middleton_royal

"Він сказав, що його песик спить з ними вночі на ліжку, з ним і Кейт. Він був абсолютно закоханий у мою маленьку собачку. Він запитав, якої він породи, і він ніколи не зустрічав жодної з цих порід. Він кокерджек, тому є трохи унікальною комбінацією", — "здала" принца Уельського Луїза на радіо Hits Radio Cornwall.

Орла була подарована Вільяму та Кейт братом Кейт, Джеймсом Міддлтоном, у 2020 році. 36-річний підприємець є власником бренду собачих кормів, а також разом зі своєю дружиною розводить собак. Орла в перекладі з гельської означає "золота принцеса".

Брат Кейт Міддлтон
Брат Кейт Міддлтон, Джеймс з дружиною. Фото: Instagram/jmidy

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що між принцом Вільямом та королевою Каміллою виникла суперечка. Також ми писали, що принц Гаррі здивував прихильників своїм незвичним хобі.

королівська родина особисте життя Кейт Міддлтон Велика Британія принц Вільям

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