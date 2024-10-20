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Принц Уильям и Кейт Миддлтон спят не вдвоем — кто третий в постели

20 октября 2024 07:00
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор
Принц Уильям признался, с кем он еще спит кроме жены, Кейт Миддлтон
Принц и принцесса Уэльские с подданным Великобритании. Фото: Reuters
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор

Принц Уильям поделился подробностями личной жизни со своей женой, Кейт Миддлтон. Старший сын короля Чарльза, первый в очереди на британский престол, рассказал, кто спит с ним в постели кроме принцессы Уэльской.

Об этом сообщает Hello.

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Королевские супруги спят в своей постели не с кем-то из своих троих детей, а со своей любимой собакой, кокер-спаниелем Орлой. Это стало известно после того, как принц Уэльский посетил Колледж Герцогства Стоук Климсленд в Каллингтоне, Корнуолле.

Там Уильям пообщался с Луизой Гарланд, встретившей королевскую семью со своей собакой Джексом. Принц сказал ей, что его собака Орла спит с ним и Кейт в их постели.

Принц и принцесса Уэльские
Принц и принцесса Уэльские с домашним питомцем. Фото: Instagram/_kate_middleton_royal

"Он сказал, что его собачка спит с ними ночью на кровати, с ним и Кейт. Он был совершенно влюблен в мою маленькую собачку. Он спросил, какой он породы, и он никогда не встречал ни одной из этих пород. Он кокерджек, поэтому является немного уникальной комбинацией", — "сдала" принца Уэльского Луиза на радио Hits Radio Cornwall.

Орла была подарена Уильяму и Кейт братом Кейт, Джеймсом Миддлтоном, в 2020 году. 36-летний предприниматель является владельцем бренда собачьих кормов, а также вместе со своей женой разводит собак. Орла в переводе с гэльского означает "золотая принцесса".

Брат Кейт Миддлтон
Брат Кейт Миддлтон, Джеймс с женой. Фото: Instagram/jmidy

Напомним, ранее мы рассказывали, что между принцем Уильямом и королевой Камиллой возник спор. Также мы писали, что принц Гарри удивил поклонников своим необычным хобби.

королевская семья личная жизнь Кейт Миддлтон Великобритания принц Уильям

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