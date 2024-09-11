Принц Вільям розповів про стан Кейт Міддлтон

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям розповів про те, як нині почувається Кейт Міддлтон. Напередодні принцеса Уельська оголосила про те, що завершила курс хіміотерапії.

Про це пише People.

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Неголений принц Вільям вперше з'явився на публіці після того, як Кейт Міддлтон оголосила, що завершила лікування від раку. Принц Уельський привітав шанувальників із посмішкою на обличчі біля початкової школи "Швейцарська долина" в Уельсі.

"Це хороші новини, але попереду ще довгий шлях", — сказав він щодо стану своєї дружини, яка веде боротьбу з онкологією.

Під час візиту принца Вільяма декілька королівських спостерігачів висловились про те, як вони раді чути, що здоров'я принцеси Уельської покращується. Один шанувальник навіть вручив принцу листівку з конвертом, адресованим "Нашій прекрасній принцесі Уельській".

Під час жвавої зустрічі Вільям виглядав елегантно в синьому костюмі, сорочці на ґудзиках і бордовій краватці.

Принц Вільям під час візиту до початкової школи "Швейцарська долина" в Уельсі. Фото: Reuters

Принц Вільям відвідав Уельс. Фото: Reuters

Принц Вільям спілкується із шанувальниками. Фото: Reuters

Нагадаємо, принц Вільям нарешті побачив принца Гаррі. А раніше ми писали, що один з братів є улюбленцем підданих королівської родини.