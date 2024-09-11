Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон

Принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уильям рассказал о том, как сейчас чувствует себя Кейт Миддлтон. Накануне принцесса Уэльская объявила о том, что завершила курс химиотерапии.

Об этом пишет People.

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Принц Уильям о состоянии Кейт Миддлтон

Небритый принц Уильям впервые появился на публике после того, как Кейт Миддлтон объявила, что завершила лечение от рака. Принц Уэльский поздравил поклонников с улыбкой на лице возле начальной школы "Швейцарская долина" в Уэльсе.

"Это хорошие новости, но впереди еще долгий путь", — сказал он о состоянии своей жены, которая ведет борьбу с онкологией.

Во время визита принца Уильяма несколько королевских наблюдателей высказались о том, как они рады слышать, что здоровье принцессы Уэльской улучшается. Один поклонник даже вручил принцу открытку с конвертом, адресованным "Нашей прекрасной принцессе Уэльской".

Во время оживленной встречи Уильям выглядел элегантно в синем костюме, рубашке на пуговицах и бордовом галстуке.

Принц Уильям во время визита в начальную школу "Швейцарская долина" в Уэльсе. Фото: Reuters

Принц Уильям посетил Уэльс. Фото: Reuters

Принц Уильям общается с поклонниками. Фото: Reuters

Напомним, принц Уильям наконец-то увидел принца Гарри. А раньше мы писали, что один из братьев является любимцем подданных королевской семьи.