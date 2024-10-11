Принц Вільям розповів про те, що його діти полюбляють дивитися телевізор

Принц Уельський, Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям у середу, 9 жовтня, відвідав штаб-квартиру Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в Лондоні. Принц Уельський поділився цікавими подробицями про дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї.

Про це пише People.

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Принц Вільям є президентом BAFTA. Під час офіційного візиту він пожартував, що його діти постійно змагаються за контроль над улюбленим предметом у багатьох будинках — пультом від телевізора.

Принц Уельський розповів, що принц Джордж є великим шанувальником ігор, але вони з принцесою Кейт "намагаються це регулювати".

"Вони зачаровані цим", — сказав принц Вільям.

Королівський тато додав, що його молодші діти, принцеса Шарлотта і принц Луї, полюбляють дивитися фільми.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл зіпсували стосунки з родиною Бекхемів. А також Меган Маркл нарвалася на критику через своє вбрання на дитячому заході.